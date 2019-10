O takich regulacjach wobec cudzoziemców mówił w środę wiceszef MSW Rosji Aleksandr Gorowoj, występując w Soczi na międzynarodowym spotkaniu szefów służb specjalnych. Przyjęcie odpowiedniej ustawy "pozwoli na usystematyzowanie istniejącej bazy danych i zapobieżenie wjazdowi na terytorium kraju osób niepożądanych bądź tych, które popełniły przestępstwa na terytorium innych państw" - powiedział Gorowoj.

Wskazał, że co roku do Federacji Rosyjskiej przyjeżdża około 17 mln obcokrajowców. Od początku br. ponad 30 tys. obywateli obcych państw zostało w Rosji pociągniętych do odpowiedzialności z powodu naruszenia przepisów migracyjnych, regulujących zasady pobytu na terenie kraju.

Jak podał w środę wieczorem dziennik "Kommiersant", projekt ustawy o odciskach palców gotowi są poprzeć parlamentarzyści, jeśli będzie jasne, jak przepisy te mają być realizowane w praktyce. Idea jest godna szacunku. Jeśli pojawi się baza na każdego cudzoziemca, to przy zatrzymaniu obywatela bądź też kontroli jakiegoś naruszenia będzie można szybciej reagować - powiedział dziennikowi deputowany Anatolij Wyborny. Wskazał on, że "cudzoziemcy, którzy wcześniej stanęli w Rosji przed sądem, czy też zostali z niej wydaleni, mogą zmieniać nazwisko i innymi metodami usiłować ukryć swoją tożsamość". Wyborny zasiada w komisji ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania korupcji w Dumie Państwowej, niższej izbie parlamentu Rosji.

Igor Fomin, zasiadający w wyższej izbie - Radzie Federacji - powiedział, że "w niektórych krajach pobieranie odcisków palców przy wjeździe działa z powodzeniem", jednak "należy zrozumieć", w jaki sposób rozwiązanie to miałoby funkcjonować w Rosji. Parlamentarzysta wskazał, że Rosja stopniowo przechodzi na wizy elektroniczne i "wszystko to nie powinno być ze sobą sprzeczne".

Wprowadzenie przepisów o obowiązkowym pobieraniu odcisków palców od wszystkich wjeżdżających do Rosji cudzoziemców "obniży napływ turystów o 15-20 proc. w przypadku krajów objętych reżimem wizowym" - powiedziała "Kommiersantowi" Maja Łomidze, dyrektorka Stowarzyszenia Operatorów Turystycznych (ATOR). Z kolei źródło w branży turystycznej w rozmowie z dziennikiem uznało, że przyjęcie ustawy "wpłynie w sposób jednoznacznie negatywny na rozwój w Rosji klasycznej turystyki".

Rosja niedawno zaczęła rozszerzać możliwości wjazdu na swoje terytorium na podstawie wiz elektronicznych. Z taką wizą można od 1 października odwiedzić Petersburg i obwód leningradzki, wcześniej wprowadzono je na terenie Kaliningradu i Władywostoku oraz regionów, gdzie znajdują się te miasta. Zapowiadano dalszy rozwój wiz elektronicznych w Rosji.