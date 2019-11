Jak przekazała ambasada, od 11 listopada 2019 r. Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA - Electronic System for Travel Authorization).

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży ESTA ma być dostępny dla polskich podróżnych, posiadających paszport z chipem do odczytu komputerowego, od 11 listopada 2019 r. "Zachęcamy do starania się o ESTA co najmniej 72 godziny przed planowaną podróżą" - zaapelowała Ambasada USA w Polsce.

W swoim komunikacie zaznaczyła też, że podróżni powinni korzystać tylko z oficjalnej strony ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov. Zezwolenie wjazdu w systemie ESTA obecnie kosztuje 14 USD i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat - poinformowała ambasada.

Jak podkreśliła, polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych, np. pracę lub studia w Stanach Zjednoczonych, nadal będą potrzebowali wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę" - przekazała ambasada.

Pełne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego (w tym systemu ESTA) są dostępne na stronie internetowej amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic pod adresem: https://esta.cbp.dhs.gov oraz na stronie internetowej Departamentu Stanu USA pod adresem http://travel.state.gov. (PAP)