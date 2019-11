W sezonie letnim 2020 r. LOT rozszerzy swoją siatkę połączeń z Budapesztu wprowadzając nowe połączenia wakacyjne - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

7 czerwca LOT uruchomi bezpośrednie loty ze stolicy Węgier do Dubrownika (Chorwacja) i Warny (Bułgaria). Połączenia będą obsługiwane raz w tygodniu samolotami typu Embraer 195.

Od 6 maja 2020 r. narodowy przewoźnik zwiększy liczba rejsów na trasie Budapeszt - Seul; z trzech do czterech tygodniowo.

Spółka tłumaczy, że dzięki dodatkowym połączeniom rozkład lotów dla pasażerów podróżujących w celach biznesowych i turystycznych na trasie Węgry-Korea Południowa stanie się dogodniejszy.

Stale poszerzamy naszą ofertę rejsów z Węgier, budując tutaj drugi hub LOT-u. Już za kilka miesięcy - w maju - nie tylko zwiększymy liczbę rejsów na trasie Budapeszt-Nowy Jork do siedmiu na tydzień, ale także będziemy mogli zapewnić jeden rejs tygodniowo więcej na naszym pierwszym połączeniu z Budapesztu do Azji. Rejsy na uruchomionej we wrześniu trasie Budapeszt-Seul okazały się ogromnym sukcesem. Średni wskaźnik wypełnienia samolotów na tej trasie wyniósł już 85 proc. - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes LOT ds. handlowych Michał Fijoł.

Jak podał LOT, ruch pasażerski na trasie Budapeszt-Seul przekracza 77 000 pasażerów rocznie, a całkowita liczba pasażerów podróżujących pomiędzy krajami regionu CEE, a Seulem przekracza 590 000 rocznie. Dzięki nowym rejsom pasażerowie z Korei będą mieć równie więcej możliwości przesiadek na wybrane połączenia LOT-u m.in. z Budapesztu do Pragi i Warszawy w sezonie letnim 2020 r. oraz na wiele innych kierunków w niedalekiej przyszłości - wskazuje przewoźnik.

LOT przekazał, że w związku z trwającym globalnym uziemieniem Boeingów 737 MAX, zmuszony był do czasowej korekty częstotliwości na niektórych krótkodystansowych połączeniach w okresie od 30 marca do 26 maja 2020 r. z Budapesztu do Stuttgartu, Sofii, Bukaresztu - tygodniowa liczba rejsów została zmniejszona do sześciu oraz Brukseli - do siedmiu. Połączenia do Pragi i Belgradu zostaną uruchomione 27 maja 2020 r.

LOT zapewnia, że w sezonie letnim liczba kierunków oferowanych przez przewoźnika ze stolicy Węgier wzrośnie do 13-stu. Samoloty LOT polecą bezpośrednio z Budapesztu do Warszawy, Krakowa, London City (LCY), Bukaresztu, Brukseli, Stuttgartu, Pragi, Belgradu, Sofii, Dubrownika i Warny, a także do Nowego Jorku (JFK) i Seulu (ICN).

Do obsługi nowo uruchomionych, europejskich połączeń LOT przeznaczy dodatkowe Embraery 195, które będą na stałe stacjonować w Budapeszcie. W skład floty przewoźnika w Budapeszcie wejdą cztery samoloty bliskiego zasięgu oraz dwa Boeingi 787 Dreamliner. Liczba personelu pokładowego LOT-u obsługującego połączenia z Budapesztu wynosi 80 stewardes oraz 12 pilotów węgierskich. LOT otworzył pierwszy salonik biznesowy Star Alliance Gold, obsługiwany przez przewoźnika na lotnisku w stolicy Węgier.

W 2018 r. LOT przewiózł na pokładach swoich samolotów ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż w roku poprzednim. W tym roku przewoźnik planuje przekroczyć próg 10 mln pasażerów.