Polacy kochają słońce i wypoczynek nad wodą. Grecja, Włochy i Chorwacja są według Polskiej Izby Turystyki najchętniej wybieranymi przez naszych rodaków wakacyjnymi destynacjami. Mamy dobrą ofertę dla osób poszukujących słonecznych kierunków, ceniących szybką i komfortową podróż. Tym razem zapraszamy do włoskiego kurortu Rimini z pięknymi plażami oraz na słynącą z doskonałej kuchni, również pełną słońca - Kretę. Jestem przekonany, że nasza atrakcyjna propozycja pozwoli wielu pasażerom zaplanować udane wakacje - powiedział członek zarządu ds. handlowych Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

Rejsy do Rimini i na Kretę będą obsługiwane samolotami z rodziny Boeing 737. Na rejsach wykonywanych sezonowo dostępny jest standard LOT Economy Class, podano także.

LOT przypomina, że w nadchodzącym sezonie letnim, oprócz połączeń do Rimini i na Kretę jego samoloty polecą z polskiej stolicy do położonej nad północnym Adriatykiem Rijeki, a kilka dni później - 13 czerwca - polski przewoźnik po raz pierwszy wystartuje z Warszawy do stolicy Albanii - Tirany. Ponadto w szczycie sezonu LOT będzie także wykonywał połączenia z Polski do pięciu miast w Chorwacji: do Splitu, Zadaru, Rijeki, Dubrownika (z Warszawy i Krakowa) i do Zagrzebia.

W 2018 roku LOT przewiózł prawie 9 mln pasażerów, o 2 miliony więcej niż rok wcześniej. LOT zapewnia podróż w ramach 111 połączeń na świecie.