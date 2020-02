"Zgodnie ze złożonymi przez niego wyjaśnieniami nie wiedział, że przewożona przez niego, ważąca blisko 2,5 kg pamiątka z podróży do Egiptu, jest pod ścisłą ochroną” – można przeczytać w komunikacie KAS.

Za przewóz koralowców grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku, gdzie "działanie to zostanie uznane przez sąd za nieumyślne, kara może zostać zamieniona na grzywnę, karę ograniczenia wolnością bądź pozbawienia wolności do dwóch lat”.