Odwołaliśmy loty do i z Pekinu i Szanghaju do 31 marca 2020 roku. Loty do i z Hongkongu nadal odbywają się w normalnym trybie. Kontaktujemy się z klientami w sprawie odwołanych lotów, abyśmy mogli omówić ich opcje podróży, w tym zmianę rezerwacji na innych przewoźników, jeśli to możliwe, pełny zwrot kosztów lub rezerwację na lot BA w późniejszym terminie - ogłosił brytyjski przewoźnik w wydanym oświadczeniu.

Reklama

Pod koniec zeszłego tygodnia decyzję o wstrzymaniu lotów do Chin kontynentalnych ogłosiła inna brytyjska linia Virgin Atlantic, która obsługuje połączenie z londyńskiego lotniska Heathrow do Szanghaju.

Brytyjskie MSZ zaleciło 4 lutego wszystkim obywatelom Wielkiej Brytanii przebywającym w Chinach, by jeśli tylko mogą, opuścili ten kraj, podkreślając, że z powodu kolejnych wprowadzanych ograniczeń w przemieszczaniu się w następnych tygodniach będzie to coraz trudniejsze, a z powodu wycofywania części pracowników dyplomatycznych i konsularnych zdolność brytyjskich placówek do udzielania pomocy w przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji będzie jeszcze bardziej ograniczona. Przed wydaniem tego zalecenia MSZ szacowało, że w Chinach przebywa obecnie ok. 30 tys. Brytyjczyków.

Wywodząca się z chińskiego miasta Wuhan epidemia koronawirusa spowodowała na całym świecie już ponad 40 tys. zachorowań, w zdecydowanej większości w Chinach, gdzie zmarło z tego powodu ponad 900 osób. Chorobę wykryto też w ok. 30 innych państwach, ale poza Chinami kontynentalnymi zanotowano do tej pory tylko dwa zgony. W Wielkiej Brytanii stwierdzono dotychczas osiem przypadków koronawirusa.