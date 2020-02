Reklama

Na początek - lot za ocean

Wycieczka śladami gwiazd rozpoczyna się na lotnisku LAX w Los Angeles, czwartym najbardziej obleganym lotnisku na świecie. Bezpośredni lot z Polski do Los Angeles trwa około 12 godzin, często zdarza się jednak, że lot odbywa się z przesiadką, np. w Londynie czy w Chicago. Wówczas może się on przedłużyć nawet do 20 godzin. Ceny lotów do Los Angeles wahają się w zależności od sezonu. W lutym jesteśmy w stanie kupić bilety w obie strony ze cenę od 1900 złotych z dwoma lub trzema przesiadkami do 3000 złotych bezpośrednio. Im bliżej letniego sezonu, tym droższe będą bilety. W okresie majówki potrafią one kosztować nawet 7000 złotych!

Po wylądowaniu w słonecznej Kalifornii

Na początek nocleg. Jeśli nie zależy nam na luksusach, motele i hostele w niewielkiej odległości od centrum LA będą kosztować od 800 do 1200 złotych za 4 noclegi dla dwóch osób. Ceny trzygwiazdkowych hoteli będą już nieco wyższe – zapłacimy za nie od 1600 złotych w górę. Wybierając miejsce na nocleg koniecznie zwróćmy uwagę na odległość od centrum miasta. W Los Angeles najpopularniejszym środkiem transportu jest samochód, więc jeśli chcemy oszczędzić na jego wynajmie, znajdźmy zakwaterowanie jak najbliżej Downtown Los Angeles.

Jeśli chodzi o wyżywienie, za obiad dla dwóch osób w LA zapłacimy około 200 złotych. Ceny indywidualnych produktów spożywczych są dosyć wysokie. Za bochenek chleba możemy zapłacić nawet 10 złotych. Za posiłek w restauracji fast food zapłacimy około 20 złotych. Przy wyborze zakwaterowania warto zwrócić uwagę, czy w cenę wliczone jest wyżywienie. Dzięki temu znacznie oszczędzimy na obiadach w restauracjach.

Przyszedł czas na zwiedzanie

Miasto oferuje turystom poruszanie się po mieście ze specjalną kartą, która zapewni nam wejście do najlepszych atrakcji za zniżką. W ofercie znajdują się liczne parki rozrywki, zoo, muzea i wycieczki po studiach filmowych. Pięciodniowy pass dla dorosłego będzie kosztował 300 dolarów, czyli około 1000 złotych.

Najważniejsza atrakcja dla każdego kinomana to zwiedzanie słynnego Universal Studios. Jest to studio filmowe połączone z parkiem rozrywki, które zachwyci każdego kinomana. Bilet wstępu dla jednej osoby to koszt około 500 złotych. Wejście musimy zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem, bilety bowiem szybko się wyprzedają. Zwiedzanie tej atrakcji wliczone jest również w ofertę karty turystycznej.

Inne atrakcje, których nie możemy przegapić to słynna Aleja Gwiazd, upamiętniająca najważniejsze postaci show-biznesu. W niedalekim Beverly Hills możemy podziwiać butiki największych światowych projektantów. Najlepszym sposobem na obejrzenie wszystkich najważniejszych miejsc w LA jest podróż turystycznym busem, podczas której przewodnik opowie nam o każdej mijanej atrakcji. Taka podróż nie będzie nas kosztować więcej niż 200 złotych od osoby.

Eksperci hapipożyczek obliczyli, że nasz budżet na wycieczkę do Los Angeles powinien wynieść 6000-7000 złotych. W tej kwocie będziemy mieli zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwiedzanie najbardziej popularnych atrakcji.