Jak wyjaśnia komunikat, chodzi o to, by personel medyczny mógł skorzystać bezpłatnie z noclegów w hotelach, a dzięki temu "lekarze, którzy pracują na pierwszej linii będą mieli stworzone odpowiednie warunki do odpoczynku bez konieczności wracania do domu i narażania swoich rodzin na ryzyko zakażeń".

Reklama

Jak podano, Polski Holding Hotelowy wpłacił już na konto fundacji pierwszy milion złotych, a wsparcie finansowe deklaruje też Polski Holding Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze” oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

"Na chwilę obecną kwota, którą będzie dysponowała fundacja, wynosić będzie w sumie 3 mln 250 tys. zł" - napisano w komunikacie.