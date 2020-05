Od 4 maja w związku z rządową z polityką łagodzenia obostrzeń ponownie otwieramy Tatrzański Park Narodowy dla ruchu turystycznego. W związku z tym mamy kilka apeli i zaleceń. Będziemy zachęcać turystów do tego, żeby kupowali bilety wstępu na szlaki online. Można to zrobić np. za pomocą dwóch aplikacji. Chcemy do minimum wyeliminować punkt styku turysty z naszą obsługą – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Reklama

Na tatrzańskich szlakach nie będzie obowiązku używania maseczek, natomiast władze parku zalecają ich używanie na parkingach oraz w punktach sprzedaży biletów.

Należy pamiętać o konieczności zachowania dystansu w szczególności wszędzie tam, gdzie dochodzić do koncentracji ludzi, na szlakach najbardziej obleganych. Na drodze do Morskiego Oka czy w Dolinie Kościeliskiej wprowadzimy limity wstępu – dodał Ziobrowski.

Mimo że w wyższych partiach Tatr wciąż leży śnieg, po górach nie będzie już można poruszać się na nartach, aż do kolejnej zimy. W poniedziałek nie ruszą jeszcze usługi przewozu konnego na trasie do Morskiego Oka.