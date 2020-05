W sobotę 23 maja r. wygasa aktualne rozporządzenie Rady Ministrów, które do 23 maja całkowicie wstrzymało loty. Będzie nowe rozporządzenie, które ten zakaz w pewnej formie przedłuży. Ale wszystko wskazuje na to, że wejdziemy w pierwszy etap odmrażania lotnictwa, czyli przywrócenia lotów krajowych w najbliższym czasie, pewnie gdzieś z początkiem czerwca. Szczegóły na ten temat przedstawimy w najbliższą sobotę - powiedział we wtorek Horała.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 23 maja obowiązuje zakaz wykonywania lotów krajowych oraz międzynarodowych samolotów przewożących cywilnych pasażerów z lądowaniem na polskich lotniskach. W poniedziałek PLL LOT poinformowały, że od 1 czerwca wznowią loty pasażerskie, na razie na trasach krajowych: z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.

Wiceminister przekazał, że pierwsza faza dotycząca przywracania ruchu lotniczego będzie dotyczyła uruchomienia jedynie połączeń krajowych, bez międzynarodowych. Będzie się to jednak wiązało z wprowadzeniem obostrzeń dla pasażerów, lotnisk i linii lotniczych.

Są rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące przywracania ruchu lotniczego, także dobre praktyki stowarzyszeń linii lotniczych. Rozstrzygające w naszym przypadku będzie stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Ono będzie wiążące. I na jego podstawie Urząd Lotnictwa Cywilnego przekaże oficjalnie portom lotniczym i liniom, wymogi, jakie będą musieli oni spełnić, aby ruch lotniczy był bezpieczny - podkreślił Horała.

Wiceminister nie chciał podać konkretnych dat kolejnych faz "odmrażania" obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, w tym tej dotyczącej otwarcia granic. Zastrzegł, że zależą one od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Nasze decyzje dotyczące przywracania ruchu lotniczego - te dalsze etapy przywracania ruchu lotniczego - to będzie wynik zarówno doświadczeń techniczno-organizacyjnych po przywróceniu ruchu wewnętrznego w Polsce, jak i zniesienia kontroli granicznych i ewentualnego przywracania ruchu międzynarodowego z kolejnymi krajami. Tutaj na pewno nie będziemy podawać dat - powiedział.

Jak dodał, postępowanie może być podobne, jak w przypadku faz dotyczących odmrażania gospodarki. Nasze decyzje będą podejmowane zgodnie z rozwojem i analizą sytuacji - wskazał.

Wiceminister przekazał, że LOT przedstawił swoje propozycje, które - jak powiedział - "jak najbardziej może, a nawet powinien u siebie na swoich lotach wprowadzać, tak jak każdy inny przewoźnik ma do tego prawo". Według niego rządowe zalecenia, które będą przedstawione, "pewnie będą bardzo podobne". Ale jakie będą konkretnie - zaprezentujemy w sobotę - powiedział.

PLL LOT w poniedziałek poinformowały, że od 1 czerwca wznowią loty pasażerskie. Początkowo pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń LOT na trasach: z Warszawy do Gdańska – do trzech razy dziennie; z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry – do dwóch razy dziennie oraz z Krakowa do Gdańska – jeden raz dziennie.

Przez pierwsze dwa tygodnie realizowane będą połączenia w ramach ośmiu krajowych portów lotniczych. Dla bezpieczeństwa i komfortu pasażerów na pokładzie samolotów obowiązywać będzie procedura "BezpiecznyLOT", wypracowana w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i międzynarodowych organizacji branżowych - poinformowała w komunikacie spółka.

Przewoźnik tłumaczy, że procedura "BezpiecznyLOT" obejmuje zarówno zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i podczas całej ścieżki, którą pasażer przemierza od chwili dotarcia na lotnisko.

Przewoźnik zapewnił, że filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate-Air), w które wyposażono samoloty LOT, usuwają 99,9 proc. bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Dodatkowo pokład, schowki ponad siedzeniami oraz luki bagażowe są regularnie dezynfekowane za pomocą specjalnych środków biobójczych.

Załogi pokładowe obsługujące pasażerów podczas lotu zostaną wyposażone w maseczki i rękawiczki. Wszyscy pasażerowie udający się w podróż samolotami LOT-u będą zaś zobowiązani, do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu. W ramach serwisu pokładowego będzie miała zastosowanie zasada "no contact", ograniczająca bezpośrednie interakcje pasażerów z załogą. Napoje i przekąski serwowane będą w indywidualnych opakowaniach - przekazał LOT.

Ponadto, w celu zminimalizowania kontaktu oraz usprawnienia wejścia do samolotu, pasażerowie otrzymają możliwość przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego w wymiarach 55 cm/40 cm/23 cm i zwiększonej wadze do 10 kg. Przez jedną sztukę bagażu rozumie się zabranie ze sobą plecaka, torebki, laptopa lub reklamówki z zakupami.

"PLL LOT we współpracy z Zarządem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i dyrekcjami lotnisk krajowych wypracowały spójne procedury bezpieczeństwa dla lotów. Planowane zmiany na lotniskach, zgodne z wytycznymi IATA, EASA, KE czy ULC-u, obejmują m.in. kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, odizolowanie pasażerów przylatujących i wylatujących, dystans przestrzenny w gate’ach i podczas boardingu, ograniczenie dostępnej infrastruktury (sklepów, saloników biznesowych), dostęp do środków antybakteryjnych i płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi czy obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadzony w Polsce od 16 kwietnia br." - czytamy.

Ponadto, w ramach ograniczania kontaktu pasażerów z obsługą lotniska, LOT pracuje także nad zastąpieniem dotychczasowych procedur mechanizmami samoobsługowymi m.in. obowiązkową odprawą on-line oraz samodzielnym boardingiem.

Jak przekazano, szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lotniskach zostaną przedstawione pasażerom do 25 maja.

LOT do 31 maja włącznie odwołał wszystkie rejsy pasażerskie krajowe i międzynarodowe. Decyzja zarządu narodowego przewoźnika podyktowana jest licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie UE i innych krajów w związku z epidemią koronawirusa.

W Polsce do 23 maja obowiązuje zakaz ruchu lotniczego na naszym obszarze. Chodzi o loty krajowe oraz międzynarodowe samolotów przewożących cywilnych pasażerów.