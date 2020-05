Krzywa Wieża w Pizie dołącza do listy symboli turystyki we Włoszech, które zostaną otwarte po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii. Dostęp do zabytków na Polu Cudów będzie ograniczony, a teren- często dezynfekowany.

Po przymusowym zamknięciu Krzywej Wieży 8 marca pierwsi zwiedzający wejdą do niej w sobotę rano. Na razie słynna budowla będzie dostępna dla mieszkańców Pizy oraz całej Toskanii, bo do 3 czerwca obowiązuje zakaz podróży między regionami. Nie ma też jeszcze we Włoszech turystów z zagranicy. Reklama Sobotnia data jest porównywalna z 15 grudnia 2001 roku, gdy zakończyły się prace mające na celu umocnienie konstrukcji i mogliśmy otworzyć naszą kochaną wieżę - powiedział Pierfrancesco Pacini z urzędu opieki nad zabytkami w mieście. Wtedy- podkreślił- wieża była zamknięta od 7 stycznia 1990 roku przez 11 długich lat, ale w zbiorowej wyobraźni zamknięcie kraju, które właśnie przeżyliśmy, pozostawiło jednak znacznie głębszy ślad. Pacini przypomniał słowa Fiodora Dostojewskiego o tym, że „piękno ocali świat". To bardzo aktualne w naszych czasach - stwierdził. Wizyta na Polu Cudów, które w zeszłym roku odwiedziło ponad 3,5 miliona turystów z całego świata, będzie przebiegać w zupełnie inny sposób niż dotąd. Do Krzywej Wieży będą wchodziły maksymalnie 15- osobowe grupy. Dotąd wpuszczano tam 40 zwiedzających. Wszyscy będą monitorowani podczas wejścia po schodach przy pomocy czujników, które będą nadawać sygnał dźwiękowy i świetlny w przypadku braku zachowania odległości między turystami. Na posadzce umieszczono specjalne nalepki wskazujące, gdzie można stanąć podczas zwiedzania. Każdego wieczoru zabytek będzie dezynfekowany. Pierfrancesco Pacini podkreślił, że jedna z najsłynniejszych budowli świata zostanie ponownie otwarta ze względu na znaczenie, jakie ma „dla Pizy , dla Włoch i całego świata".