Ceny na wakacje 2020 nad jeziorem różnią się w zależności od typu obiektu.

Kwatery prywatne

Najtańsze są pokoje/kwatery prywatne, bo to kosz ok. 35 zł za osobę; tego typu oferta jest m.in w Okunince, nieco droższe (czyli 40 zł) to np. Rajgród. – W Mrągowie można znaleźć pokój już w cenie 50 zł za osobę, jeżeli natomiast dodamy do tego wyżywienie, cena noclegu może wynosić nawet 90 zł – wylicza Zuzanna Maciejewska, PR & marketing specialist serwisu Noclegowo.pl.

Apartamenty

Najdroższe z kolei są apartamenty. Tutaj trzeba liczyć się z wydatkiem nawet 800 zł dla sześciu osób (Gródek nad Dunajcem). – Najtańszą ofertę znalazłam w Giżycku - 200 zł za apartament dla 6 osób – dodaje ekspert Noclegowo.pl.

Niedrogi apartament można znaleźć w Ostródzie - 160 zł dla 3 osób, podczas gdy tego typu apartament w Mikołajkach to koszt ok. 250 zł.

Domki letniskowe

To propozycja na każdą kieszeń, bo najwięcej zależy tu od lokalizacji. I tak np. w Chodeczy domek można znaleźć już od 200 zł (dla 6 osób), a w Rucianych Nidach – ok. 350 zł (także dla 6 osób).

Inne przykłady: w Jerutkach koszt domku dla 10 osób to 440 zł. A w miejscowości Miłakowo - 490 zł dla 8 osób.

Najdroższe domki to zazwyczaj domy na wyłączność np. z własnym dostępem do jeziora. Wtedy to koszt 700 zł dla 10 osób (m.in w miejscowości Rogowo).

Na skutek obowiązujących zasad izolacji społecznej, Polacy chętniej szukają noclegów w miejscach, które zapewniają im dużą dozę prywatności - tłumaczy ten fenomen Kamila Miciuła, kierownik marketingu Nocowanie.pl. To przede wszystkim domki letniskowe i apartamenty, gdzie można przebywać tylko w gronie bliskich. Ale zyskują również niewielkie pensjonaty, kwatery i pokoje oraz gospodarstwa agroturystyczne, które położone są na uboczu z dala od ludzi - kwituje.