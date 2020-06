Spółka poinformowała w komunikacie, że od środy na tory wracają kolejne składy PKP Intercity. Do tej pory wróciło ich już ponad sto, a w kolejnych dniach ta liczba ma się zwiększyć o kolejne kilkadziesiąt.

Przewoźnik wyjaśnił, że w okresie wakacyjnym na tory powrócą już niemal wszystkie pociągi kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane przez składy Pendolino. Pociągi, które zostaną przywrócone 10 i 11 czerwca br. umożliwią szybką i komfortową podróż między Trójmiastem a Krakowem i Rzeszowem oraz Warszawą a Wrocławiem, Krakowem i Gliwicami.

Dodano, że w dniach 26, 27 i 28 czerwca na tory wrócą kolejne składy Pendolino, które pojadą między innymi na trasach Trójmiasto – Warszawa – Kraków, Kołobrzeg – Kraków, Warszawa – Wrocław, Trójmiasto – Gliwice i Bielsko-Biała.

PKP Intercity podała, że pociągami przewoźnika łatwiej będzie można dostać się m.in. nad morze. Oprócz Pendolino, do rozkładu wracają pociągi IC Stoczniowiec z Zielonej Góry, TLK Doker z Katowic, kursujący z Bydgoszczy IC Powiśle, łączące Gdynię i Zakopane TLK Karpaty i IC Witkacy, weekendowy TLK Laguna z Łodzi, czy nocny TLK Ustronie relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków.

Dzięki temu ostatniemu możliwy będzie dojazd do Kołobrzegu oraz na Hel, gdzie pociąg będzie prowadzić grupę wagonów przełączaną w Gdyni.

Spółka wskazała, że na Półwysep Helski zawiozą podróżnych składy: TLK Artus z Katowic przez Wrocław i Poznań, EIC Jantar z Warszawy czy nocny TLK Mierzeja łączący Kołobrzeg i Lubin. Do Kołobrzegu dojadą także pociągi Pendolino oraz między innymi TLK Pobrzeże, który pojedzie już w pełnej relacji Łódź – Kołobrzeg – Łódź. Przewoźnik dodał, że wraz z wakacyjnym rozkładem pasażerowie łatwiej dostaną się do Świnoujścia. Dojadą tam m.in. pociągi: TLK Szyndzielnia z Bielska - Białej, nocny TLK Uznam z Warszawy, TLK Wybicki z Krakowa.

Intercity połączy ponadto inne nadmorskie miejscowości. Do Łeby będzie można dotrzeć z Warszawy pociągiem TLK Delfin, a z Krakowa i Katowic nocnym składem TLK Korsarz. TLK Gwarek zapewni możliwość podróżowania z Katowic i Poznania do Ustki. Ze stolicy Wielkopolski dojechać do niej będzie można także składem TLK Orkan.

Przewoźnik dodał, że wraz z nowym rozkładem, na trasy wrócą też pociągi do Zakopanego (od 26 czerwca) i będą to: kursujące z Warszawy pociągi EIC Tatry i IC Oscypek; IC Witkacy i TLK Karpaty łączące Trójmiasto ze stolicą Tatr. Z koeli mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli dojechać do Zakopanego pociągiem TLK Halny. Na tory wraca także nocny skład IC Podhalanin relacji Szczecin – Zakopane – Szczecin.

Na tory wróci też IC Karkonosze oraz IC Orzeszkowa, którymi odpowiednio dojedziemy z Warszawy i Białegostoku do Szklarskiej Poręby. W przypadku Orzeszkowej w drodze powrotnej będzie on jednak kursować tylko do Warszawy.

Wraz z wakacyjnym rozkładem, więcej pociągów będzie też kursowało pomiędzy dużymi miastami. Przewoźnik wskazał, że na torach znów pojawią się m.in. IC Zamenhof łączący Warszawę i Białystok, IC Włókniarz w pełnej relacji Szczecin – Łódź, IC Sztygar w skróconej relacji Wrocław – Katowice, IC Sienkiewicz łączący Kraków i Olsztyn. Wrócą ponadto składy IC Leśmian, IC Wokulski oraz IC Łęcka, które pozwolą łatwiej podróżować między stolicą a Łodzią.

PKP Intercity dodała, że w wakacje przywróconych zostanie też wiele pociągów z i do Poznania. Na tory wracają IC Drwęca do Olsztyna, TLK Ślązak do Katowic, jeżdżące do stolicy TLK Warta i EIC Chrobry czy weekendowy TLK Wetlina relacji Poznań – Łupków.

Spółka przygotowuje się również do wznowienia relacji międzynarodowych, wraz z otwarciem granic. Pociągi mają wracać na trasy do Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i na Słowację.

W związku z koronawirusem, od 4 czerwca obowiązuje obowiązkowa rezerwacja miejsc we wszystkich kategoriach pociągów przewoźnika. Bilety jednorazowe są wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Taką rezerwację muszą też posiadać posiadacze biletów okresowych.