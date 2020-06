LOT poinformował, że na pierwsze dwa tygodnie lipca planuje "przede wszystkim połączenia do krajów Strefy Schengen, a także ulubione letnie destynacje Polaków".

Zaplanowano siedem rejsów tygodniowo do Pragi, Dusseldorfu, Wilna i Budapesztu, sześć rejsów tygodniowo do Berlina, pięć lotów w tygodniu do Wiednia, Brukseli i Kijowa. Z kolei cztery połączenia tygodniowo LOT zaplanował do Amsterdamu i Bukaresztu, trzy rejsy w tygodniu do Barcelony, Tbilisi i Oslo, a dwa rejsy tygodniowo do Splitu i Dubrownika. Dodatkowo przewoźnik podał, że co najmniej jedno połączenie w tygodniu realizowane do Zadaru, Podgoricy, na Korfu, do Chanii i Warny.

Do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy realizowane będą z Lotniska Chopina w Warszawie - podała spółka. Do wznowionej siatki LOT-u wrócą dwa połączenia z Budapesztu - do Warny i Dubrownika, realizowane raz w tygodniu w weekend - dodano.

LOT oprócz rejsów międzynarodowych utrzyma także dotychczasowy rozkład ponad 30 lotów krajowych dziennie.

Siatka międzynarodowych połączeń LOT-u, obejmująca pierwsze dwa tygodnie lipca, została zaplanowana mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, które jest dla nas zawsze priorytetem, i zapewnienie komfortu podróżowania - powiedział Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.

Większość zaproponowanych kierunków to kraje Strefy Schengen, które mają stabilną sytuację epidemiczną i jednocześnie zniosły obowiązek kwarantanny oraz pozostałe restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających z innych krajów - dodał.

W komunikacie czytamy, że utrzymane zostają także zasady bezpieczeństwa - wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe LOT-u realizowane będą nadal zgodnie z procedurą #BezpiecznyLOT, mającą na celu zapewnienie ochrony podróżnym i załogom pokładowym w dobie koronawirusa. Kluczowe obostrzenia obowiązujące zarówno na lotnisku, jak i pokładach samolotów, to m.in. zachowanie dystansu przestrzennego podczas odprawy i w trakcie lotu, obowiązek noszenia maseczek przez cały czas podróży, oraz modyfikacja serwisu pokładowego zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu pomiędzy pasażerami i obsługą - napisano.

Nasi pasażerowie mogą więc spokojnie planować wakacje, krótkie rekreacyjne wypady czy wyjazdy służbowe wiedząc, że będą mogli się w pełni cieszyć podróżami zagranicznymi. Dążymy jednocześnie do wznawiania kolejnych kierunków i zwiększenia częstotliwości rejsów - stwierdził prezes LOT.

Analizujemy m.in. możliwość uruchomienia regularnych lotów pasażerskich do Stanów Zjednoczonych, które obecnie realizujemy w ramach transportów cargo - dodał.