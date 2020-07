Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego apeluje do turystów, by dla własnego bezpieczeństwa i z szacunku do przyrody nie schodzili z wytyczonych szlaków. Ostrzega, że nieposłuszni będą karani mandatami.

Na stronie internetowej BPN zwraca się z prośbą do turystów, by zwracać uwagę na oznakowania i tablice informacyjne, które są graficzną wykładnią obowiązującego w parku narodowym prawa. Po raz kolejny przypominamy: dla Waszego bezpieczeństwa i z szacunku dla przyrody: nie schodźcie ze szlaków! – apeluje BPN. Ostrzega jednocześnie, że choć do tej pory ci, którzy nie przestrzegali zasad byli przede wszystkim pouczani, to jednak z tego powodu, że "część turystów naraża siebie podchodząc po zamkniętym szlaku na teren przebudowy schroniska", Straż Parku będzie nieposłusznych karać mandatami. Jeśli jest zmiana przebiegu szlaków prosimy uszanujcie to! – apeluje dyrekcja parku narodowego. BPN przypomina, że został dla turystów otworzony nowy szlak na Dział. Ponadto funkcjonuje już także bacówka – "mała namiastka" schroniska, które jest obecnie w przebudowie. Można w niej odpocząć oraz napić się kawy i herbaty. Czekamy na rozpoczęcie wypasu. Wrócimy do dawnego układu szlaków jak tylko skończy się remont. Prosimy o cierpliwość i wzajemny szacunek – zapewnia BPN. Przypomina, że w PBN jest 140 km szlaków, z których nie wszystkie są zatłoczone. Szlak na Dział jest łatwiejszy niż ten na Połoninę Wetlińską. Widoki są równie piękne – przekonuje. Prosi także, by w planowaniu wycieczek turyści zwrócili uwagę na ograniczoną pojemność parkingów, jak np. w Wołosatem, gdzie jest około 530 miejsc. Zauważa, że w pogodny dzień już około godz. 11 można nie znaleźć na nim wolnego miejsca parkingowego ze względu na popularność najkrótszej trasy z Wołosatego na Tarnicę. Ostrzega, że parkowanie na poboczu drogi jest nielegalne i spowoduje interwencję policji.