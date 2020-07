Wyraźnie zmieniły się także deklaracje dotyczące wakacyjnych podróży. Aż 40 proc. konsumentów w Polsce zamierza w najbliższym czasie zatrzymać się w hotelu. To oznacza wzrost o 3 pp. w ciągu dwóch tygodni i trzeci wynik w Europie.

Reklama

Badanie Global State of the Consumer Tracker jest przeprowadzane co dwa tygodnie wśród respondentów z 18 krajów: Australii, Belgii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Meksyku, Holandii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chile i Polski. Najnowsza analiza reakcji i obaw konsumentów związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 została przeprowadzona w pierwszej połowie lipca 2020 r.

Najlepiej od tygodni

Opracowany przez Deloitte indeks niepokoju konsumentów to różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem "Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu” oraz tymi, które zaprzeczyły temu stwierdzeniu. Z 35,4 proc. do 37,5 proc. wzrosła liczba polskich konsumentów, którzy nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, natomiast z 30,2 proc. do 26,9 proc. spadła liczba osób, które odczuwają większe obawy niż przed tygodniem. Indeks niepokoju dla Polski osiągnął zatem poziom -11 proc. To oznacza poprawę o 6 pp. w ciągu dwóch tygodni.

To duży skok, tym bardziej, że od miesiąca, a więc przez dwie poprzednie edycje badania, indeks utrzymywał się na poziomie -5 proc. Jeszcze pod koniec czerwca byliśmy na dziesiątym miejscu wśród wszystkich badanych krajów i na szóstym w Europie. Teraz mniejszy poziom lęku mają tylko Niemcy, Holendrzy i Belgowie – mówi Michał Pieprzny, lider branży consumer w Polsce, partner Deloitte.

Odpoczynek podczas epidemii

Od początku badania podróże pociągami cieszyły się zaufaniem Polaków, jednak w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba Polaków, którzy w ciągu najbliższych trzech miesięcy planują wybrać się w podróż koleją wzrosła do 47 proc. To najwyższy wynik spośród wszystkich osiemnastu badanych krajów. Za Polską plasują się Indie (45 proc.) oraz Chiny (39 proc.). Podróż pociągiem planuje w najbliższych tygodniach tylko 34 proc. Francuzów i jeszcze mniej, bo nieco ponad jedna czwarta Niemców. Najniższy wynik odnotowała Kanada, gdzie taką formę podróżowania wybierze tylko 7 proc. badanych.

Badanie przeprowadzone pod koniec czerwca pokazało spadek poziomu poczucia bezpieczeństwa Polaków podczas rejsów samolotem. Najnowsza ankieta wskazuje jednak odbicie z 22 proc. do jednej czwartej konsumentów, którzy podczas lotu nie czują niepokoju. Najwięcej osób, które czują się bezpiecznie wsiadając do samolotu jest w Indiach (44 proc.), natomiast najmniej w Korei Południowej (15 proc.), Kanadzie i Chile (po 18 proc.)

Zdecydowanie częściej będziemy wybierać w najbliższych tygodniach loty międzynarodowe (19 proc.) niż krajowe (12 proc.). Zainteresowanie podróżami międzynarodowymi utrzymuje się na zbliżonym poziomie, ostatnio natomiast minimalnie spadło (-1 pp.) zainteresowanie rejsami krajowymi.

Połowa ankietowanych o średnich dochodach ma w planach podróż pociągiem. Osoby o wysokich zarobkach znacznie częściej wybiorą w najbliższych trzech miesiącach loty międzynarodowe (23 proc.) i krajowe (16 proc.) albo wypożyczą samochód (18 proc.).

Wziąwszy pod uwagę obawy związane ze zdrowiem, zdecydowanie poprawił się poziom zaufania polskich konsumentów do hoteli. Ponad jedna trzecia z nas zapewnia, że nie obawia się pobytu w nich. To wzrost o 3 pp. z 31 proc. dwa tygodnie temu. Najmniejsze obawy mają ludzie młodzi, w wieku 18-34 lata. Aż 43 proc. z nich deklaruje, że czuje się w hotelach bezpiecznie, podczas gdy w grupie osób w wieku 55+ odpowiada tak tylko niespełna jedna czwarta badanych.

Znacznie większy jest odsetek osób, które planują w ciągu najbliższych trzech miesięcy zatrzymać się w hotelu. Taki zamiar ma aż 40 proc. naszych respondentów i aż 57 proc. badanych do 34 roku życia. Trzeba też zauważyć, że jednak najczęściej w planach mamy prywatne zakwaterowanie na wakacjach. Taką formę wybrało aż 43 proc. naszych respondentów – mówi Natalia Załęcka, CMO advisory leader, Deloitte. 21 proc. polskich konsumentów przyznaje, że obecnie aktywnie szuka ofert hoteli i lotów.

Wakacje "w mieście”

Z badania firmy doradczej Deloitte wypływa także wniosek, że konsumenci, którzy nie wyjadą na wakacje, najwięcej czasu spędzą na spotkaniach w sieci z rodziną i przyjaciółmi. Odpowiedziało tak aż 60 proc. ankietowanych. 30 proc. odbędzie kursy e-learningowe, a 29 proc. skorzysta z programów do ćwiczeń w domu.

Reklama

W ciągu najbliższego miesiąca prawie jedna trzecia Polaków planuje więcej czasu poświęcić na czytanie i oglądanie wiadomości w Internecie, a 21 proc. polskich konsumentów na granie w gry video. 20 proc. będzie częściej korzystać z płatnych serwisów streamingowych, a 17 proc. z serwisów bezpłatnych. 16 proc. skupi się natomiast na oglądaniu rozgrywek, w którch profesjonaliści konkurują w sportowych grach wideo.

Sezon wakacyjny sprawił, że po małym spadku w przedostatniej edycji badania, teraz sporo, bo o 5 pp., do 25 proc. wzrosła liczba osób, które deklarują, że czują się bezpiecznie biorąc udział w większych wydarzeniach. To zdecydowanie najwyższy wynik w Europie. Za nami są Holendrzy i Niemcy. Odpowiedziała tak ponad jedna trzecia badanych w wieku 18-34 lata i jedynie 17 proc. ankietowanych w wieku 55+ – mówi Krzysztof Łagowski, Dyrektor, strategy, analytics and M&A, consulting, Deloitte. Najpewniej podczas większych wydarzeń czują się mieszkańcy Indii (39 proc.). Najmniej jest takich osób w Japonii (7 proc.) i Chile (6 proc.).