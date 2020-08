Jak poinformował rzecznik prasowy kanaryjskiego rządu Julio Perez, zatwierdzone w poniedziałek przepisy ograniczają do 10 liczbę klientów, którzy w tym samym czasie mogą przebywać w restauracji. Dodał, że wprowadzono tam nakaz założenia przez konsumentów maseczek “natychmiast po zakończonej konsumpcji”. Perez wyjaśnił, że klienci muszą mieć “należycie” nałożone maseczki ochronne podczas wejścia do lokalu gastronomicznego oraz do wszelkiego zadaszonego obiektu publicznego na terenie tego hiszpańskiego archipelagu.

Nakaz noszenia maseczek w takich placówkach dotyczy również sytuacji, kiedy w obiekcie tym osoba przebywa samotnie - wyjaśnił rzecznik regionalnego rządu. Zgodnie z nowymi przepisami przewodnicy turystyczni na Wyspach Kanaryjskich od wtorku mogą pracować z wycieczkami składającymi się z nie więcej niż 55 osób.

Wyspy Kanaryjskie były dotychczas jedyną z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii, gdzie poza 1,5-metrowym dystansem społecznym po nasileniu się w lipcu przypadków Covid-19 nie wprowadzono dodatkowych restrykcji.