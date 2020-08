Mapy Google zostały uruchomione w lutym 2005 roku i od tego czasu pomagają użytkownikom znajdować informacje o interesujących ich miejscach, firmach czy instytucjach z całego świata. Dziś z usługi korzysta już ponad miliard użytkowników z różnych zakątków globu. Z biegiem lat do Map Google dodano ponad 200 milionów miejsc, z kolei użytkownicy każdego dnia publikują w usłudze ponad 20 milionów wpisów: wskazówek, opinii, zdjęć i informacji - przypomniała firma w związku z tą nagrodą.

Jak dodano, dzięki opiniom użytkowników Map, Google wyłonił najlepiej oceniane miejsca - jedno w każdym z 16 województw - które otrzymały statuetkę Złotej Pinezki. Od 21 lipca firma ogłaszała kolejnych laureatów, a w środę poinformowano o ostatnim przyznanym wyróżnieniu, które w województwie mazowieckim otrzymały Łazienki Królewskie. Park ma już ponad 48 tysięcy opinii na Mapach Google, a średnia ocen wynosi 4,8 w skali od 0 do 5.

Z okazji 15. rocznicy uruchomienia Map Google postanowiliśmy przyznać statuetki - Złote Pinezki. To szczególne wyróżnienie, bo chociaż przyznane przez nas, to tak naprawdę nagroda w imieniu samych podróżników i użytkowników Map. To właśnie dzięki ich ocenie i zaangażowaniu mogliśmy wyłonić najlepiej oceniane atrakcje turystyczne w każdym z województw - miejsca szczególne i warte odwiedzenia. Wśród nich znajdziemy między innymi Zamek w Malborku, Mosty w Stańczykach, wrocławskie Afrykarium, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Zamek na Wawelu czy Filharmonię Opolską. Ostatnią statuetkę przyznajemy w województwie mazowieckim - wyróżnienie otrzymują Łazienki Królewskie - powiedziała Elżbieta Różalska z Google Polska.