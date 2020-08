MSZ w informacjach publikowanych na portalu "Polak za granicą" odradza podróże na Maltę - z wyjątkiem koniecznych - w tym podróże turystyczne. Do września samoloty pasażerskie wylatujące z Malty nie są objęte zakazem lądowania w Polsce, jednak - jak zastrzegł resort - sytuacja ta może zmienić się od 2 września.

Zgodnie z projektem rozporządzenia opublikowanym we wtorek, polski rząd do 1 września chce przedłużyć zakaz połączeń lotniczych do 43 krajów. Wśród nich znajdują się m.in. Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Rosja, Izrael, Singapur, Stany Zjednoczone, Luksemburg.

Na portalu "Polak za granicą" MSZ informuje również o wprowadzeniu w Egipcie obowiązkowych testów na obecność koronawirusa. Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu będą zobligowani do okazania negatywnych wyników testów PCR, które zostały wykonane w okresie 48 godzin przed planowanym przylotem do Egiptu. Regulacje "najprawdopodobniej" nie będą obejmowały dzieci w wieku do 6 lat. Wszelkie formy transportu dla turystów przebywających w prowincji Synaj Południowy do innych prowincji Egiptu bez negatywnego testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed podróżą są zabronione.

Od 1 lipca lotniska w Egipcie są otwarte, a ruch lotniczy wznowiony. Częściowo zniesiona została godzina policyjna, jednak transport publiczny zostaje wstrzymany w godzinach 24.00-4.00 rano. Utrzymany pozostaje obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych i środkach transportu. Sklepy pozostają otwarte do godziny 22.00, restauracje i kawiarnie (przy maks. 50 proc. obłożeniu) do godziny 24.00.

MSZ przypomniało również o zamknięciu lądowych i morskich granic Gruzji. Do 30 września obowiązuje tam zakaz wykonywania połączeń lotniczych w związku z pandemią. Zakazem nie są objęte natomiast loty z/do Monachium (Lufthansa), Paryża (Air France) i Rygi (Air Baltic). Obywatele polscy mogą wjechać do Gruzji wyłącznie drogą lotniczą, jednak będą musieli się poddać obowiązkowej 12-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne.

Obowiązkowe testy na koronawirusa muszą przedstawić również podróżujący na Dominikanę. Test musi być zrobiony nie wcześniej niż 5 dni przed datą przylotu. W razie braku posiadania wyników takiego testu przy wjeździe zostanie przeprowadzony szybki test bez dodatkowych kosztów dla pasażera. Po przylocie dokonywana jest ogólna ocena stanu zdrowia, a pasażerowie u których wystąpią objawy SARS-CoV-2 lub których wyniki testów okażą się pozytywne, zostaną odizolowani i pozostaną pod opieką w autoryzowanych miejscach. Pasażerowie w wieku poniżej pięciu lat i członkowie załogi są zwolnieni z tego wymogu.

W wielu regionach Dominikany do 2 września obowiązuje godzina policyjna od 19.00 do 5.00 od poniedziałku do piątku oraz od 17.00 do 5.00 w soboty i niedziele. W restauracjach, barach i sklepach dokonywane są pomiary temperatury ciała, a w miejscach publicznych należy nosić maseczkę.

Z kolei Japonia - jak informuje MSZ - wprowadziła całkowity zakaz wjazdu cudzoziemców, którzy nie posiadają wizy. O wizę można wystąpić do ambasady Japonii w Warszawie. Wyjątkiem pozostają współmałżonkowie obywateli Japonii oraz rezydenci Japonii, którzy z powodów humanitarnych musieli wyjechać z kraju i muszą do Japonii powrócić. Aby wrócić do tego kraju osoby te muszą skontaktować się z ambasadą RP w Tokio, która wystąpi do właściwych władz o pozwolenie na powrót.

Polski resort dyplomacji odradza również wszelkie podróże do części regionów Filipin, w tym: do południowo-zachodniej części wyspy Mindanao, na Archipelag Sulu, do południowego obszaru Morza Sulu oraz podróże, które nie są konieczne do pozostałej części wyspy Mindanao i do miasta Davao.

Wjazd na Filipiny jest zablokowany dla wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem małżonków obywateli Filipin i ich dzieci, dyplomatów akredytowanych w Republice Filipin oraz posiadaczy ważnych długoterminowych wiz. Warunkiem przekroczenia granicy jest wykonanie testu na obecność koronawirusa w miejscowym szpitalu i odbycie kwarantanny w uprzednio zarezerwowanym hotelu, który został wpisany do wykazu ośrodków izolacji. Zawieszony pozostaje ruch bezwizowy oraz wydawanie nowych wiz przez przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne Filipin dla obywateli wielu państw, w tym Polski.

MSZ przypomniało, że władze Filipin ogłosiły przedłużenie złagodzonych restrykcji kwarantanny w regionie Metro Manila, miasta Cebu i niektórych prowincji Filipin do 31 sierpnia 2020 r., ale nie wykluczają możliwości przywrócenia ścisłej izolacji w określonych gminach kraju.

W przypadku dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 władze Filipin nie wykluczają możliwości przywrócenia ścisłej izolacji w określonych gminach kraju.

W poszczególnych prowincjach mogą obowiązywać bardziej szczegółowe i surowe restrykcje, w tym możliwość poruszania się między prowincjami wyłącznie na podstawie zezwoleń wydawanych przez miejscową policję i zaświadczeń o stanie zdrowia, które są wystawiane przez lokalne urzędy ds. zdrowia.

Udając się do niemal wszystkich państw należy również wypełnić standardowy kwestionariusz zawierający podstawowe dane osobowe w związku z kontrolą rozprzestrzeniania się koronawirusa.