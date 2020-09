25 września 2020 r. pod obrady Rady Ministrów skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Wrócić mają między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen. Zakazami zostanie objętych 29 krajów. Rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września - 13 października - czytamy w komunikacie.

W nowym projekcie rozporządzenia zostały po raz pierwszy zniesione wszystkie zakazy lotów w strefie Schengen. Oznacza to, że od 30 września miałyby wrócić połączenia do Hiszpanii (zakaz lotów do Francji został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez Francję obowiązkowych testów na COVID-19).

Październik to na rynku lotniczym niski sezon, w którym co roku obserwujemy znaczący spadek ruchu lotniczego. Obecnie też widzimy, że przewoźnicy sami odwołują lub zawieszają część połączeń, spada również stopień obłożenia lotów, które się odbywają. Tym samym zakładany efekt zakazów - ograniczenia skali podróży do krajów o wyższym stopniu zakażeniu - wynika z naturalnego trendu rynkowego. Ponadto, utrzymujemy wciąż bardzo wysoki reżim bezpieczeństwa epidemiologicznego na wszystkich lotniskach w Polsce. Możemy więc bezpiecznie kontynuować stopniowe znoszenie zakazów lotów - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Każde państwo znajdujące się na liście zakazów może być z niej zdjęte niezwłocznie po notyfikowaniu wprowadzenia obowiązku przez pasażerów samolotu obowiązku negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Projekt zostanie poddany konsultacjom międzyresortowym oraz zaktualizowany po otrzymaniu najnowszych danych epidemicznych. Resort zaznacza, że należy go traktować jako wstępną listę, która może jeszcze ulec nieznacznym zmianom.

Zgodnie z projektem zakazem objęte mają zostać loty z następujących państw:

Belize;

Bośni i Hercegowiny;

Czarnogóry;

Federacyjnej Republiki Brazylii;

Królestwa Bahrajnu;

Państwa Izrael;

Państwa Katar;

Państwa Kuwejt;

Państwa Libia;

Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;

Republiki Argentyńskiej;

Republiki Chile;

Republiki Ekwadoru;

Republiki Indii;

Republiki Iraku;

Republiki Kolumbii;

Republiki Kostaryki;

Republiki Libańskiej;

Republiki Macedonii Północnej;

Republiki Malediwów;

Republiki Mołdawii;

Republiki Panamy;

Republiki Paragwaju;

Republiki Peru;

Republiki Trynidadu i Tobago;

Republiki Zielonego Przylądka;

Stanów Zjednoczonych Ameryki;

Sułtanatu Omanu;

Wspólnoty Bahamów.

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w cyklu dwutygodniowym, aby zapewnić jak elastyczność w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie.

Zakaz nie jest stosowany do samolotów, wykonujących loty:

- na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

- o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

- realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

- wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie

- z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.