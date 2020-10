Po dość dobrych wynikach w sezonie letnim, gdy średnie obłożenie apartamentów było zbliżone do tego z 2019 r. również sezon świąteczno-sylwestrowy może być udany dla właścicieli apartamentów wypoczynkowych. Jak wynika z danych Sun&Snow, obecnie rezerwacji przybywa znacznie szybciej niż w roku ubiegłym – choć za wcześnie jest jeszcze prognozować – czy ostatecznie obłożenie obiektów może być lepsze, gdyż kluczowe będzie zachowanie turystów w listopadzie i na początku grudnia. W ostatnim czasie mamy również do czynienia z ponownym zaostrzeniem środków bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19, paradoksalnie powoduje to wzmożone zainteresowanie wyjazdami do rodzinnych apartamentów w ofercie Sun&Snow.

Apartamenty, które oferujemy są przestronne, mają zwykle taras czy ładny balkon oraz przede wszystkim aneks kuchenny. Odwiedzający nas mają ze sobą również znacznie mniejszy kontakt niż w obiektach hotelowych, gdzie wspólne przestrzenie i oferta gastronomiczna wpisane są na stałe w architekturę takich ośrodków. Od samego początku obecnej trudnej sytuacji, wprowadziliśmy też wszystkie zalecane przez rząd i sanepid środki bezpieczeństwa – mówi Karolina Orłowska, dyrektor operacyjna Sun&Snow. Jednocześnie dochodzą nas coraz częstsze sygnały, że wiele obiektów wobec obostrzeń epidemiologicznych już zrezygnowało z organizacji zabaw i bali sylwestrowych, co sprawia, że zainteresowaniem cieszą się alternatywne sposoby spędzania Sylwestra czy świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, a nasza oferta jest w takiej sytuacji ciekawym rozwiązaniem – dodaje Orłowska.

W poprzednim sezonie zimowym średnie obłożenie w górskich apartamentach Sun&Snow w święta Bożego Narodzenia wyniosło około 77 proc. Bardzo dobre wyniki notował Karpacz - 85 proc. i Zakopane - 86 proc. W Szklarskiej Porębie Sylwester i późniejszy weekend miał już obłożenie powyżej 95 proc., by w Białce Tatrzańskiej w weekend od 2 do 5 stycznia wynieść 100 proc.