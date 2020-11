Wyjaśniono, że pociągi Pendolino, obsługujące połączenia kategorii EIP, pokonają tę trasę w czasie o 20 minut krótszym, dzięki wprowadzeniu dopuszczalnej prędkości 200 km/h na części linii kolejowej między stolicą a Gdańskiem. Podróż ze stacji Warszawa Centralna do Gdańska Głównego w przypadku najszybszego pociągu zajmie 2 godziny i 32 minuty, a do stacji Gdynia Główna - 2 godziny i 59 minut.

Dzięki tej zmianie krótsze staną się także podróże z Trójmiasta do Krakowa. Najszybszy pociąg pokona tę trasę w 5 godzin.

Liczba połączeń na trasie łączącej Warszawę i Trójmiasto wzrośnie o dwa i - wliczając połączenia sezonowe - wyniesie 30. Poza krótszymi przejazdami pociągami EIP skróci się też czas przejazdu składów ekonomicznych - kategorii IC i TLK. Najszybsze z nich pokonają trasę między stolicą a Gdańskiem w niecałe 3,5 godziny.

To nie jedyne zmiany w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. Pociągi przewoźnika będą zatrzymywać się już w około 420 miastach i miejscowościach. Każdego dnia na tory będzie wyjeżdżać średnio około 400 pociągów przewoźnika.

Utrzymany zostaje ten sam poziom oferty mimo utrudnionej sytuacji rynkowej spowodowanej wciąż trwającą epidemią. Nowy rozkład przynosi widoczne efekty programu modernizacji polskiej kolei - zwiększy się komfort podróżowania dzięki obsługiwaniu coraz większej liczby pociągów nowym lub zmodernizowanym taborem - informuje przewoźnik.

W nowym rozkładzie pociągami PKP Intercity będzie można szybciej dojechać z Trójmiasta do Wrocławia - dzięki zakończeniu modernizacji linii między Poznaniem a Wrocławiem. Czas przejazdu z Gdańska do stolicy Dolnego Śląska skróci się o około 40 minut - najszybszy pociąg będzie jechać 4 godziny i 58 minut. Co za tym idzie, podróże między Poznaniem a Wrocławiem skrócą się z około 2 godzin i 20 minut do 1 godziny i 44 minut dla najszybszego pociągu.

PKP Intercity wskazuje, że duży wpływ na rozwój oferty w południowej Polsce będzie miało wykorzystanie pierwszych efektów dobiegającej końca modernizacji linii E30. Liczba par pociągów między Krakowem a Katowicami zwiększy się z 8 do 19. Skróci się także czas przejazdu między miastami - pociągi będą pokonywać tę trasę w czasie 57-70 minut. Zwiększy się liczba połączeń między Krakowem a Wrocławiem (14 zamiast dotychczasowych 9) oraz skróci czas przejazdu na tej trasie. Niektóre pociągi pokonają ją w niecałe 3 godziny. Ze stolicy Małopolski krótsze staną się także podróże do Opola.

Nowy rozkład zwiększy liczbę par pociągów między Katowicami a Wrocławiem (z 12 do 16) oraz Katowicami i Rzeszowem. Czas przejazdu na tej trasie skróci się z około 4 godzin do mniej niż 3 godzin w przypadku najszybszego pociągu. Podróże między Lublinem a Wrocławiem będą krótsze o około 75 minut. Najszybszy skład pokona tę trasę w mniej niż 6 godzin.

W nowym rozkładzie PKP Intercity na trasy wyjadą nowe składy. Nowym pociągiem będzie m.in. IC Kazimierz, dzięki któremu pasażerowie zyskają dodatkowe połączenie Krakowa z Łodzią. Nowy pociąg IC Chełmoński zapewni dojazd ze Świnoujścia do Krakowa przez Zieloną Górę, Wrocław i Katowice.

Dodatkową możliwość podróży na trasie Katowice - Warszawa - Trójmiasto stworzy kolejne połączenie Express InterCity Premium. Uruchomiony zostanie nowy pociąg IC Lubuszanin relacji Chełm - Zielona Góra przez Lublin, Warszawę i Poznań, z grupą wagonów bezpośrednich do Gorzowa Wielkopolskiego.

Kolejowy przewoźnik poinformował, że w obowiązującym od 13 grudnia 2020 roku rozkładzie jazdy, z powodu modernizacji linii kolejowych, zmniejszy się liczba składów na niektórych trasach. Rozpoczęta przebudowa stacji Łódź Kaliska wymaga zmniejszenia liczby pociągów łączących Łódź i Warszawę. Na stacji znajdują się bowiem tory postojowe PKP Intercity, a ze względu na jej modernizację liczba składów przewoźnika, które będą mogły tam stacjonować podczas prowadzonych prac będzie ograniczona.

W nowym rozkładzie nie będą uruchamiane połączenia w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Lotnisko Chopina. Z kolei modernizacja linii kolejowej nr 6 na odcinku Kietlanka - Białystok - pomiędzy Kietlanką a Łapami ruch pociągów prowadzony będzie jednotorowo, co spowoduje utrudnienia. Modernizacja wymusza też ograniczenie liczby połączeń między Białymstokiem a Warszawą z 11 do 8.

Kolejne zmiany czekają na pasażerów wraz z rozpoczęciem modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego. W związku z wprowadzeniem ruchu jednotorowego na linii średnicowej, część pociągów od 13 marca 2021 roku będzie kursować przez stacje Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście lub w skróconej relacji do i z Warszawy Wschodniej, o czym przewoźnik będzie szczegółowo informował po nowym roku.

PKP Intercity zastrzega jednocześnie, że trwająca epidemia i związane z tym ograniczenia wprowadzane w sferze publicznej przyczyniają się do mniejszego zapotrzebowania na podróże koleją, dlatego przewoźnik na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz frekwencji w swoich pociągach może wprowadzać zmiany w siatce połączeń, dostosowując ofertę do aktualnego zainteresowania.