Jak na razie czynne są nieliczne wyciągi narciarskiej. W weekend otwarty został ten w Krynicy Zdroju, do skorzystania z którego ustawiła się kolejka narciarzy. Co widać na zdjęciach dostępnych w sieci, nie zachowywali dystansu społecznego.

Reklama

"Zero dystansu i ostrożności", "Jak będziecie się chwalić tłumami, to zamkną wszystko", "Kocham Krynicę, ale to właśnie pokazuje, że szybko z kryzysu Krynica i inne kurorty nie wyjdą przy takim podejściu" - komentują użytkownicy portali społecznościowych.