Do rozkładu wróciły (...) zwyczajowe trasy Lufthansy. Z Frankfurtu oferowane będą rejsy do Gdańska, Dublina, Salzburgu, Turynu oraz Neapolu. Siatka połączeń z Monachium zostaje wzbogacona o Warszawę, Paryż, Madryt, Helsinki, Ateny, Rzym, Oslo i Lizbonę - poinformował w komunikacie przewoźnik.

Reklama

Lufthansa przekazała, że notuje "duży wzrost liczby rezerwacji na połączenia długodystansowe oraz europejskie, co ma związek z nadchodzącym okresem świąteczno-noworocznym".

W ubiegłym tygodniu zakupiono o 400 procent więcej biletów niż w poprzednim na rejsy międzykontynentalne oraz do miast w południowej i północnej części Europy. Kierunkami cieszącymi się szczególną popularnością były RPA (Kapsztad, Johannesburg), Namibia (Windhoek), Wyspy Kanaryjskie, Madeira, a także słoneczne destynacje regionu Morza Śródziemnego i śnieżne rejony północnej Finlandii - przekazał przewoźnik.

Członek Rady Wykonawczej Deutsche Lufthansa AG Harry Hohmeister tłumaczy, że w miarę ograniczania restrykcji rośnie liczba rezerwacji, szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Mając na uwadze ścisły reżim sanitarny i zasady bezpieczeństwa, chcemy, jeśli to tylko możliwe, pomóc naszym klientom spełniać ich marzenia związane z podróżami. W nadchodzących tygodniach będziemy zatem udoskonalać naszą siatkę połączeń, by w tym krótkim okresie wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów – powiedział Hohmeister.

Lufthansa od 19 grudnia po raz pierwszy zaproponuje pasażerom rejsy bez międzylądowania do La Palmy i Fuerteventury. Do rozkładu wrócą także loty z Frankfurtu i Monachium do Sewilli i Palermo. Ponadto, do siatki włączone zostanie połączenie z Frankfurtu do Iraklionu na greckiej Krecie. Nowy rozkład rejsów został także wzbogacony o połączenia z kurortami narciarskimi północnej Finlandii. Z Frankfurtu będzie można dotrzeć na wypoczynek w Ivalo i Kuusamo, a z Monachium do Kittila.

Planując podróż pasażerowie powinni pamiętać o zasadach dotyczących wjazdu oraz kwarantanny na terenie kraju, do którego się udają - zaznaczyła Lufthansa.