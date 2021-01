Niedzielski w Porannej rozmowie RMF FM był pytany o saneczkarzy, którzy korzystają z zamkniętych stoków narciarskich, także w kontekście rozpoczętych w poniedziałek ferii zimowych.

Stoki są zamknięte i po prostu nie można z nich korzystać. Czy są to narty, czy to są sanki – to jest ta sama kategoria – powiedział Niedzielski.

Stoki narciarskie nieczynne do 17 stycznia

Stoki narciarskie zgodnie z rozporządzeniem rządu są nieczynne do 17 stycznia. Chodzi o rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym do 17 stycznia hotele, baseny, siłownie i dyskoteki są nieczynne, a w restauracjach jedzenie jest tylko na wynos. Ograniczona została także działalność galerii handlowych. Ze stoków narciarskich mogą korzystać tylko zawodnicy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku, wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.