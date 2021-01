Test będzie musiał zostać zrobiony maksymalnie 72 godziny przed podróżą. Ponadto po przyjeździe do Wielkiej Brytanii będzie obowiązywała 10-dniowa samoizolacja.

Według danych ze środy w Wielkiej Brytanii liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 3 211 576, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji. We wtorek odnotowano tam aż 1564 zgony z powodu Covid-19, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju.

Do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 2 639 309 osób, zaś drugą - 428 232.

W Wielkiej Brytanii trwa debata na temat ewentualnego dalszego zaostrzenia restrykcji w związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń. Jak na razie rząd stoi na stanowisku, że zamiast nakładać kolejne restrykcje, ważniejsze jest, by przestrzegać istniejących i bardziej rygorystycznie je egzekwować, ale nie wyklucza dalszego zaostrzenia, jeśli ludzie nie będą się stosować do obostrzeń.