Rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki w rozmowie z PAP wyjaśnił, że punkt, w którym będzie można zrobić test otwarty będzie od czwartku od godz. 2 w nocy. Wskazał, że punkt powstał przede wszystkim z powodu dodatkowych wymogów jakie wprowadziły Niderlandy i dotyczyć będzie on głównie pasażerów tam lecących, choć badanie będą mogli zrobić wszyscy chętni.

Reklama

Okazanie negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na minimum 4 godziny przed odlotem to wymóg, który został wprowadzony przez Królestwo Niderlandów. Na ten moment MOP będzie otwierany na 4h przed odlotem rejsów do Królestwa Niderlandów, a zamykany na 40 min przed ostatnim odlotem z Lotniska Chopina w danym dniu - przekazały służby prasowe portu w komunikacie.

Wynik otrzymamy w ciągu 20 minut

Każdy będzie mógł przyjechać i zrobić sobie test, nie tylko pasażerowie. Punkt będzie otwarty przez większość dnia a wynik otrzymamy w ciągu 20 minut - dodał rzecznik stołecznego portu.

Mobilny Punkt Pobrań (MOP) zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA będzie zlokalizowany w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, który znajduje się bezpośrednio przed budynkiem terminalu Lotniska Chopina (strefa odlotów). Wejście do MOP znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia do hotelu na wprost terminala A Lotniska Chopina.

Jak wyjaśniono, cena testu antygenowego w kierunku COVID-19 wynosi 200 zł. Zaświadczenie z wynikiem wydawane będzie jest w języku angielskim, a każdy pozytywny wynik będzie zgłaszany do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.