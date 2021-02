Dziennik.pl zebrał wszystkie odpowiedzi na te pytania.

Co to jest bon turystyczny?

To świadczenie – dokładnie dokument elektroniczny – przyznawane na każde dziecko. Wysokość vouchera na podróż to 500 zł; choć w przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1 tys. zł.

Jak działa bon turystyczny?

Bonem turystycznym można płacić za "usługi hotelarskie" i "imprezy turystyczne" organizowane w Polsce. Po zmianach, czyli noweli tzw. ustawy o COVID-19 w ten sposób sfinansować można też wyjazdy jednodniowe, bez noclegu, pod warunkiem skorzystania z minimum dwóch usług. Czyli np. wycieczki szkolne i półkolonie.

Co ważne, bonu turystycznego nie można wymienić na gotówkę (czy inny środek płatniczy). Jest on ważny do końca marca 2022 r. (a realizowany od 1 sierpnia 2020 r.). Ale tu uwaga: bon ważny jest także dla rezerwacji usług świadczonych po 31 marca 2022 r., o ile płatność za jego pomocą zrealizowana zostanie przed tą datą.

Gdzie można wykorzystać bony wakacyjne?

Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych i – co ciekawe – organizacje pożytku publicznego – wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Pełna lista tych podmiotów dostępna jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Jak uzyskać bon turystyczny?

Wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – bon jest dostępny na profilu osoby uprawnionej. (Szczegółowa instrukcja założenia profilu znajduje się tutaj >>>) Po drugie pamiętać o aktywowaniu vouchera na wakacje – w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem. W tym celu trzeba podać aktualny adres e‑mail i numer telefonu komórkowego. Nie ma potrzeby składać wniosku o świadczenie w formie bonu.

Jak płacić bonem turystycznym?

Trzeba będzie podać specjalny numer tzw. kod obsługi płatności (dostaje się go wraz z aktywacją bonu na PUE ZUS), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę – stan środków do wykorzystania można sprawdzić na PUE ZUS. A jeśli z kolei dana usługa przekracza wartość bonu na wycieczkę, to brakującą część można zapłać gotówką, kartą lub przelewem.