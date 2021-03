Przedstawiciele branży hotelarskiej podczas konferencji prasowej w Olsztynie stwierdzili, że decyzja rządu o zamknięciu wszystkich hoteli w regionie jest niezrozumiała i niesprawiedliwa. Wskazywali, że rząd nie zdecydował się na taki krok w innych regionach, gdy tam były wysokie wskaźniki zakażeń.

Jak górale tupnęli nogą, to dostali milion złotych. Czas chyba się zburzyć i z przysłowiowymi kosami pójść na przysłowiowy Belweder, bo inaczej nikt nas nie wysłucha i nam nie pomoże. Jest to nienormalne, mamy tysiące obiektów hotelowych, a funkcjonujemy jakbyśmy byli przedszkolem tego rządu. Będziemy przygotowywali pozwy zbiorowe, żeby walczyć z takim nastawieniem do nas. Nasze hotele to nie jest zabawka, żeby ją przestawiać - mówił Andrzej Dowgiałło, który ma w regionie kilka dużych hoteli.

Ktoś musiał być kozłem ofiarnym, więc wskazano na najbardziej ubogie i spolegliwe województwo, żeby pokazać, że rząd rządzi. To jest skandal - podkreślał Dowgiałło.

"Nikt nigdy nie został ukarany tak, jak my"

Przedstawiciele branży hotelarskiej wskazywali, że obecnie w hotelach regionu nie ma wielu gości, a ci, którzy są nie tłoczą się, nie urządzają imprez tak, jak to się dzieje w Zakopanem. Ponosimy koszty ogromne, zatrudniamy tyle ludzi, by spełnić wszystkie wymogi sanitarne nałożone przez rząd, nie mamy żadnej informacji, by ktoś się zaraził w hotelach w naszym regionie, a sami goście nie skarżyli się na brak szanowania obostrzeń. W Zakopanem, gdzie jest mnóstwo gości, gdzie ludzie tłoczą się wszędzie, tam hoteli nie zamknięto. Dlaczego tak się dzieje? - mówiła Katarzyna Tkaczyk z hotelu Villa Palace w Olsztynie.

Obecny na konferencji poseł PO i były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas wezwał rząd do wyjaśniania powodów i przyczyn wprowadzenia od soboty regionalnego lockdownu. W innych regionach było gorzej, a nikt nigdy nie został ukarany tak, jak my - powiedział Protas.

Decyzja rządu od soboty w woj. warmińsko-mazurskim zostaną zaostrzone rygory sanitarne: klasy 1-3 powrócą do nauki zdalnej, zamknięte zostaną hotele, baseny, miejsca uprawiania sportu i galerie handlowe.