Koronapaszport w Hiszpanii

Jak poinformowała w środę hiszpańska minister przemysłu, handlu i turystyki Maria Reyes Maroto, okazją do sprawdzenia działania koronapaszportów mogą być targi Fitur. Organizowana w Madrycie impreza wystawiennicza adresowana jest dla branży turystycznej.

W rozmowie z telewizją Antena 3 minister zaznaczyła, że gabinetowi Sancheza zależy na jak najszybszym odblokowaniu turystyki, stanowiącej kluczowy sektor hiszpańskiej gospodarki.

Targi Fitur (rozpoczynające się 19 maja – PAP) mogą stać się początkiem wdrażania w naszym kraju koronapaszportów - zapowiedziała Reyes Maroto.

Wraz z koronakryzysem wywołanym przez pandemię w 2020 r. do Hiszpanii przybyło zaledwie 19 mln urlopowiczów, czyli aż o 77 proc. mniej niż w roku wcześniejszym. Nastąpił też rekordowy spadek wpływów od zagranicznych turystów. Wyniosły one 19,7 mld euro, co oznacza, że były mniejsze o 78,5 proc. w stosunku do 2019 r.