Chociaż turystyczny sezon w Polsce otwiera majówka, to od kilku lat wzrastała liczba rezerwacji na Wielkanoc. Sporo było ich również w tym roku, nawet jeśli trudno porównywać tę skalę do czasów sprzed pandemii - mówi Natalia Jaworska, ekspert portalu rezerwacyjnego Noclegi.pl. Lockdown zmusił gości do odwołania wyjazdów, ale aż 20 proc. z nich zdecydowało się na przesunięcie rezerwacji w tym samym obiekcie. Najczęściej na majówkę - podkreśla.

Pierwszy weekend kwietnia Polacy planowali spędzić przede wszystkim w górach. Najwięcej wielkanocnych rezerwacji odnotowano w Karpaczu, Zakopanem, Wiśle i Krakowie. Miał to być najczęściej rodzinny wyjazd, średnio na 3 noce. I to właśnie wypoczynek w tej formule najczęściej przesuwano na majówkę.

Liczymy się z tym, że przy obecnej skali zachorowań lockdown może się przedłużyć i majowe rezerwacje też trzeba będzie przełożyć, ale zarówno turyści, jak i właściciele obiektów przyzwyczaili się do elastycznej zmiany planów. Większość obiektów rezygnuje z przedpłat, ułatwia znalezienie nowych terminów czy korzystanie z bonu turystycznego... Wszystko, żeby zawalczyć o klienta - opowiada dalej Natalia Jaworska.

Najchętniej wybierane miejscowości

W tej chwili wśród najchętniej wybieranych miejscowości na majowe święta króluje Zakopane - aż 40 proc. wszystkich rezerwacji. Dalej plasują się Kraków, Bukowina Tatrzańska, Kołobrzeg oraz Murzasichle.

Dla podróżujących niezwykle istotne jest bezpieczeństwo i możliwość zachowania dystansu od innych gości, dlatego hotele są na szarym końcu wybieranych form noclegu - stanowią zaledwie 5 proc. wszystkich rezerwacji. Większą popularnością cieszą się apartamenty, domy gościnne i małe pensjonaty, oferujące posiłki w formie room service.

Do myślenia o planowaniu podróży na początku maja, nawet z perspektywą ich przełożenia, zachęcają też ceny, które utrzymują się na poziomie 2019 roku lub spadają. W Karpaczu cena za nocleg jest niższa o 30 proc. niż dwa lata temu, w Zakopanem zaś utrzymują się na niezmienionym poziomie średnio 61 złotych za jedną osobę za noc.