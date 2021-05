Z powodu lockdownu w Polsce oraz licznych obostrzeń w Europie, a także niekorzystnego kalendarza (dni świąteczne w maju pokrywały się z weekendem), tegoroczną majówkę biura podróży mogą uznać jedynie za umiarkowanie udaną.

Reklama

Ale na miesiąc przed czerwcowym weekendem obejmującym Boże Ciało, rezerwacje wyjazdów są znacznie większe, niż na majówkę. Największym powodzeniem - jak podaje Travelplanet.pl - cieszą się Turcja i Grecja – to w sumie połowa rezerwacji. Na trzecim miejscu jest Egipt (15 proc.), czwarta Hiszpania (7,5 proc.), a piąta Bułgaria.

Kraj Odsetek turystów Koszt na osobę

TURCJA 26,0 2 191 zł

GRECJA24,2 2 119 zł

EGIPT15,2 2 011 zł

HISZPANIA7,5 1 632 zł

BUŁGARIA5,5 1 055 zł

POLSKA5,0 471 zł

TUNEZJA4,5 1 618 zł

ALBANIA3,1 1 735 zł

DOMINIKANA1,7 4 473 zł

CHORWACJA1,4 1 403 zł

Wszystkie kierunki100,0 2 042 zł

Średni koszt rezerwacji na osobę to ok. 2000 zł.

"Czerwcówka" może być bardzo korzystna cenowo, jeśli zdecydujemy się na pobyt w Hiszpanii, Grecji lub Turcji - za ok. tygodniowy pobyt z wyżywieniem, czasem nawet All Inclusive, zapłacimy 1000–1500 zł. Brzmi ciekawie, zważywszy, że sześciodniowy wypoczynek w podobnym standardzie nad Bałtykiem czy Mazurach z dojazdem własnym to wydatek rzędu 800–900 zł.

Niestety, w wypadku zagranicznego wyjazdu to nie koniec wydatków, bo powszechnym standardem w podróżowaniu jest konieczność okazania negatywnego testu na koronawirusa. Kto może skreślić je z budżetu na "czerwcówkę"?

Gdzie bez testu i kwarantanny

Tak jak w "przedcovidowych" czasach, a więc bez jakichkolwiek ograniczeń, każdy może lecieć do Albanii (ośmiodniowy wypoczynek z przelotem i wyżywieniem HB i AI zaczyna się od 1500–1800 zł) i Macedonii, na Karaiby (Dominikana, Kostaryka) do Meksyku i na Zanzibar.

Ale, zwłaszcza osoby zaszczepione, mogą na takich samych zasadach podróżować do Grecji, Bułgarii, Chorwacji czy Czarnogóry. W dwa tygodnie po podaniu drugiej dawki, w tych krajach nie będą obowiązywały ich obostrzenia związane z kwarantanną i obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na covid. Zapowiedzi o podobnym traktowaniu osób szczepionych płyną również z Włoch i Cypru.

Zaszczepieni turyści nie będą przechodzić jej po powrocie do Polski, jeśli aktualne przepisy zostaną utrzymane po 7 maja.

Ozdrowieńcy prawie jak zaszczepieni

Wiele krajów, w których turystyka stanowi istotne źródło dochodu, podobnymi ułatwieniami obejmuje również ozdrowieńców. Wybierając się do Grecji, Bułgarii, Chorwacji czy Czarnogóry, muszą oni jednak okazać zaświadczenie lekarskie o chorobie przebytej do pół roku przed przekroczeniem granicy. Podobne ułatwienia zapowiada również rząd Włoch oraz Cypru.

Darmowe testy na koszt gospodarzy lub biur podróży

Wciąż jednak największa grupa turystów to osoby czekające dopiero na szczepienie lub ci, którzy nie chcą się zaszczepić. Oni muszą z reguły okazywać negatywny test – w wielu wypadkach wystarczy ten tańszy, antygenowy. Bezpłatne testy można wykonać na lotnisku przylotowym wybierając się na wycieczkę na Maltę. Również podróżujący na Maderę mogą przetestować się po przylocie na koszt rządu Portugalii, zaś turyści lecący do Egiptu mają z reguły opłacone testy (również powrotne) przez biura podróży. Z kolei w ofertach biur bezpłatne testy gwarantowane są w wypadku rezerwacji konkretnych hoteli.

Reklama

Jak to wygląda w najpopularniejszych na "czerwcówkę" krajach?

Grecja

Najpopularniejszy od lat wśród polskich turystów kraj ma się dla nich otworzyć od połowy maja. „Czerwcówka” na greckich wyspach Korfu, Rodos czy na Krecie to wydatek rzędu 1250–1400 zł (8 dni z przelotem i wyżywieniem HB lub All Inclusive).

Polscy turyści nie zostaną poddani kwarantannie w Grecji, jeśli mają negatywny wynik testu PCR, wykonany najpóźniej 72 godziny przed przybyciem (dotyczy to także dzieci powyżej 5 roku życia) lub zostali w pełni zaszczepieni (obie dawki), a druga dawka szczepienia została podana co najmniej 14 dni przed przybyciem. Wymagane jest okazanie dowodu szczepienia w języku angielskim.

Turcja

Osoby zaszczepione powinny zaplanować wylot po 31 maja. Do tego czasu będą one traktowane jak wszyscy inni turyści podróżujący do Turcji, którzy muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu (nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia). Zaświadczenie powinno zostać przedstawione w języku angielskim. Co ważne, osoby zaszczepione nie są zwolnione z obowiązku przedstawienia wyniku testu.

Sześciodniowe pobyty All Inclusive na Riwierze tureckiej to koszt od 1250–1400 zł.

Egipt

Od 1800 zł zaczynają się ceny 8-dniowych pobytów All Inclusive z przelotem w popularnych egipskich kurortach. Tu wiele biur bierze na siebie koszty obowiązkowych testów na covid (również powrotnych), ponieważ robi się je po przylocie do Egiptu i są znacznie tańsze niż w Polsce (30 dolarów).

Hiszpania

Sześciodniowy pobyt z przelotem i wyżywieniem HB na Costa Brava, Costa del Maresme można zarezerwować już za ok. 1000 zł. Ośmiodniowe wakacje na Teneryfie (z przelotem i wyżywieniem HB) to wydatek rzędu ok. 2000 zł.

Niestety, każdy, nawet osoby szczepione, muszą doliczyć to tego koszt testu PCR.

Bułgaria

Do końca maja obowiązuje konieczność posiadania negatywnego testu na covid. Nie muszą go robić osoby zaszczepione (przy czym ostatnia dawka szczepionki powinna być przyjęta co najmniej 14 dni przed przyjazdem do Bułgarii). Co ważne, certyfikat oprócz danych personalnych musi zawierać daty podania odpowiednich dawek szczepionki, jej nazwę i numer serii szczepionki.

Ozdrowieńcy mogą wybrać się do Bułgarii bez konieczności wykonania testu, jeśli okażą zaświadczenie wystawione od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego.

Ośmiodniowy wypoczynek w Słonecznym Brzegu z przelotem i posiłkami HB to wydatek od ok. 1200 zł na osobę. Ceny takich samych ofert All Inclusive zaczynają się od ok. 1400 zł.

Kraje poza pierwszą piątką najpopularniejszych turystycznych kierunków:

Chorwacja

Turyści zaszczepieni dwoma dawkami (ozdrowieńcy – jedną) po 14 dniach od zakończenia cyklu nie muszą poddawać się 10-dniowej kwarantannie. Z podobnego przywileju mogą cieszyć się turyści z negatywnym testem (PCR lub antygenowym) zrobionym maksimum 48 godzin przed wjazdem oraz ozdrowieńcy (zaświadczenie od lekarza lub test PCR ew. antygenowy), którzy przeszli chorobę w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Wszyscy muszą zarejestrować podróż w aplikacji EnterCroatia. Można dodać do niej zaświadczenia ozdrowieńca lub o negatywnym wyniku testu. Takie zgłoszenie pozwala na szybsze przekroczenie granicy chorwackiej.

Najtańsze ośmiodniowe wakacje w Chorwacji z przelotem i wyżywieniem HB to koszt 1500 zł. 6–8 dniowy wypoczynek z wyżywieniem i dojazdem własnym (to bardzo popularne wśród polskich turystów) to koszt od 700–800 zł.

Czarnogóra

Przy wjeździe do tego kraju wymagane jest potwierdzenie przyjęcia co najmniej 7 dni wcześniej drugiej dawki szczepionki na COVID-19. Dokument musi być sporządzony w języku angielskim lub serbskim. Również ozdrowieńcy zwolnieni są z okazania negatywnego wyniku testu na covid, ale muszą okazać zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu serologicznego na przeciwciała, wydane nie wcześniej, niż miesiąc przed wjazdem do Czarnogóry.