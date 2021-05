1. miejsce – Bieszczady

"Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady" – głosi popularne powiedzenie. Nic więc dziwnego, że dla blisko 30 proc. ankietowanych Polaków góry w południowo-wschodniej części kraju to idealny cel wyjazdu. Liczne szlaki, piękne krajobrazy i wspaniała przyroda – wszystko to znajdziemy w Bieszczadach.

Miłośnicy wędrówek po górach z pewnością powinni wejść na najwyższy, bieszczadzki szczyt – Tarnicę, na który prowadzi szlak z Ustrzyk Górnych – urokliwej, podkarpackiej miejscowości. Amatorzy trekkingu z pewnością docenią też Połoninę Carycką oraz Wetlińską, z których rozpościera się niesamowity widok, między innymi na najwyższy szczyt Bieszczad.

Po kilku dniach górskich wędrówek w Bieszczadach możemy zaznać relaksu nad Jeziorem Solińskim, położonym niecałe 60 kilometrów od Ustrzyk Górnych.

– W przypadku wyjazdów w góry, kiedy zamierzamy przemieszczać się pomiędzy miejscowościami, warto zdecydować się na podróż samochodem. Zapewnia on dużą swobodę – nie musimy martwić się o rozkład jazdy pociągu czy autobusu, a w dobie trwającej pandemii indywidualny środek transportu jest bezpieczniejszą alternatywą wobec tych zbiorowych – podkreśla Sascha Hümmerich, dyrektor generalny Avis Budget Group na Polskę i Czechy.

2. miejsce – Mazury

Mazur nikomu raczej nie trzeba przedstawiać. Wspaniałe jeziora, malownicze lasy, niezmierzona ilość szlaków rowerowych, dostępność sportów wodnych – nic dziwnego, że w zestawieniu Mazury znalazły się na drugim miejscu. To najlepsze miejsce na wypoczynek w długi weekend dla 28 proc. ankietowanych.

Na Mazurach swoje miejsce znajdą turyści lubiący wypoczynek w popularnych kurortach – takich jak choćby Mikołajki. Znajdziemy tu wiele restauracji, wypożyczalni sprzętu do sportów wodnych, a gdy nie dopisze pogoda – możemy skorzystać z tutejszego aquaparku. Z drugiej strony osoby, które wolą odpoczywać z dala od turystycznego zgiełku, mogą wybrać bardziej ustronne destynacje – na przykład Makosieje, położone kilkanaście kilometrów od Ełku. Tutejsze lasy to raj dla grzybiarzy, a małe i rzadziej odwiedzane jeziora są świetnym miejscem na wędkowanie.

3. miejsce – wybrzeże Bałtyku

Gdy mowa o wyjeździe wypoczynkowym w Polsce, wielu osobom od razu przywodzi to na myśl podróż nad Morze Bałtyckie. Nic zatem dziwnego, że znalazło się w trójce najlepszych destynacji na długi weekend, według uczestników badania dla Avis Polska. Swój głos oddało na nie ponad 27 proc..

Wybrzeże Morza Bałtyckiego oferuje mnóstwo możliwości rozrywki i wypoczynku. Piaszczyste, szerokie plaże przyciągają tłumy lubiących relaksować się przy akompaniamencie szumu fal. Bałtyk to oczywiście również świetne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Na przykład polską mekką kitesurfingu jest Półwysep Helski, a dystans z Trójmiasta do popularnych Chałup to około 50 kilometrów. Dlaczego akurat Hel? Z prostej przyczyny – wieje tu silnie przez praktycznie cały rok. Oprócz świetnych warunków pogodowych do uprawiania sportów wodnych, znajdziemy tu również wiele wypożyczalni sprzętu do kite i windsurfingu oraz szkoły dla osób, które stawiają pierwsze kroki na desce.

Tatry, Kaszuby, Góry Świętokrzyskie tuż za podium

W badaniu przeprowadzonym dla Avis znaczna większość popularnych destynacji jest związana z górami i jeziorami. Tatry – najwyższe polskie góry znalazły się na 4. miejscu zestawienia z ponad 24 proc. głosów. Za nimi uplasowały się Kaszuby, które – podobnie jak Mazury – słyną ze wspaniałych, malowniczych jezior i lasów. Jest to idealny cel wyjazdu na długi weekend dla ponad 17 proc. ankietowanych. Z kolei Góry Świętokrzyskie uplasowały się na 5. miejscu z 13 proc. głosów.

– Pierwszy długi weekend z otwartymi hotelami i miejscami noclegowymi z pewnością zachęci do wyjazdów. Osoby, które nie posiadają własnego auta lub wolą podróżować nowym, komfortowym samochodem, mogą zdecydować się na wynajem samochodu. Podróżujący potrzebują maksimum elastyczności, dlatego bardzo doceniają możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji samochodu do 24 godzin przed dniem rozpoczęcia wynajmu – podkreśla Sascha Hümmerich z Avis Budget Group.

Badanie przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie Avis Polska na próbie 504 osób, które w ciągu minionego roku przynajmniej raz korzystały z usługi wynajmu samochodu.