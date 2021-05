W czwartek na konferencji prasowej na lotnisku prezes portu Adam Hamryszczak podkreślił, że zaprezentowana siatka połączeń to wynik dobrej współpracy z narodowym przewoźnikiem.

Cieszę się, że LOT dostrzega potencjał rynkowy Podkarpacia, proponując oczekiwane przez pasażerów słoneczne kierunki. Mimo głębokiego kryzysu całej branży spowodowanego pandemią, udało nam się nie tylko utrzymać w siatce połączeń trasy wprowadzone w poprzednich latach, ale także dołożyć do nich nową, loty do Splitu – dodał.

Hamryszczak zaznaczył, że szczególnie dużym zainteresowaniem powinny cieszyć się dwa chorwackie miasta, do których będzie można dolecieć z Jasionki.

Nowe połączenia z Chorwacją

Obecny na konferencji prasowej konsul honorowy Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk mówił, że bardzo się cieszy z nowego połączenia z Chorwacją. Zaznaczył, że bezpośrednie połączenia z dwoma chorwackimi miastami to efekt konsekwentnych starań władz regionu. Zachęcił podkarpackich przedsiębiorców do zainteresowania możliwościami współpracy biznesowej z partnerami chorwackimi.

Z kolei marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że połączenia do Chorwacji są ważne dla gospodarki regionu i ruchu turystycznego.

Natomiast wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaproponowała zorganizowanie festiwalu promującego chorwacką kulturę, jedzenie i folklor. Przypomniała, że Split jest miastem partnerskim Rzeszowa.

Bezpośrednie loty z Jasionki do Gdańska wykonywane będą dwa razy w tygodniu na samolotach Bombardier Q400, od 19 czerwca do 11 września we wtorki oraz soboty, zaś do Szczecina - od 14 czerwca do 10 września w piątki i poniedziałki.

Loty do Zadaru, które były już obecne w ubiegłorocznej siatce połączeń, realizowane będą raz w tygodniu, w soboty od 19 czerwca do 11 września. Z kolei loty do Splitu będą odbywać się od 27 czerwca do 12 września, raz w tygodniu w niedzielę, na samolotach typu Bombardier Q400, mogącym zabrać na pokład 78 pasażerów.

Od czerwca do września LOT przywraca również transatlantyckie połączenie do Newark, obsługiwane przez Boeingi 787 Dreamliner.

Z Jasionki będzie można dotrzeć także do bułgarskiego miasta Burgas; trasa obsługiwana będzie w każdą środę od 23 czerwca do 8 września samolotem typu Boeing 737 oferującym 186 miejsc.

Na konferencji poinformowano również, że do Jasionki wracają wakacyjne loty czarterowe. W systemach rezerwacyjnych touroperatorów dostępne są obecnie oferty do tureckich kurortów Antalya i Bodrum (wylot w środę i sobotę) oraz tunezyjskiego Monastiru (wylot w czwartki).

Od początku czerwca regularne loty rozpoczną również linie niskokosztowe. Ryanair ponownie uruchamia trasy z Jasionki do Londynu, Manchesteru, East Midlands i Dublina, zaś Wizz Air wznawia loty do Eindhoven