W związku z minimalną liczbą 13 przypadków zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców Sardynia czeka na wprowadzenie na jej obszarze od początku czerwca białej strefy najmniejszych restrykcji. Będzie jednym z pierwszych włoskich regionów, który otrzyma ten status na progu lata.

“Jeszcze przed poprzednim sezonem letnim region Sardynia jako pierwszy promował ideę "paszportu sanitarnego" po to, by zagwarantować bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom wyspy, ale również licznym przybywającym turystom” - przypomniał Chessa.

Przedstawiciel regionalnych władz zaznaczył następnie, że latem 2020 roku w wielu nadmorskich miejscowościach wprowadzono normy ograniczające liczbę osób wpuszczanych na plaże po to, by zapewnić bezpieczny wypoczynek i nie dopuszczać do zgromadzeń ludzi.

W tym roku dzięki prowadzonym na szeroką skalę testom i intensyfikacji kampanii szczepień jesteśmy gotowi na napływ turystów - zapewnił rozmówca PAP. Podkreślił, że wszystkich przybywających na Sardynię dotyczy obowiązek poddania się błyskawicznemu testowi.

Turyści na Sardynii

Jak zaznaczył Chessa, pierwsze sygnały dotyczące oczekiwanej fali turystów są zachęcające. Przybędą, jak dodał, przede wszystkim Włosi, ale trwa też oczekiwanie na gości z zagranicy, podobnie, jak przed rokiem, gdy było ich dużo.

Przewiduję tego lata wzrost liczby turystów nie tylko z Europy Środkowej, ale także Wschodniej - powiedział reprezentant regionalnych władz.

Chessa zapewnił następnie: Jesteśmy gotowi przyjąć miliony osób. Podkreślił: Turyści mogą podziwiać piękno wyspy, gościnność małych miejscowości, dobre jedzenie i wino, zakochać się w micie i wielkości cywilizacji nuragijskiej, odkryć siłę seniorów na ziemi stulatków.