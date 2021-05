Zaoferujemy meganagrody, czteroosobowa rodzina będzie mogła przez rok bez limitów korzystać z lotów w naszej sieci połączeń - zapowiedział Joyce w wywiadzie dla telewizji Nine News. Dodał, że zostanie przyznanych co najmniej dziesięć takich nagród, po jednej na każdy australijski stan i terytorium.

Inne nagrody obejmują dodatkowe punkty w programie zbierania mil lotniczych i bezpłatne bilety. Staramy się zrobić co możemy, by pomóc w kampanii szczepień. Program obejmie każdego, kto już przyjął szczepionkę i wszystkich, którzy to zrobią do końca 2021 roku - zapewnił szef Quantas.

Joyce zachęcił również do podobnych działań inne australijskie firmy. Przekazał również, że Quantas przygotowują się do wznowienia połączeń międzynarodowych, co powinno nastąpić do końca 2021 roku.

Koronawirus w Australii

Władze Australii, gdzie udało się opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, starają się teraz przyciągnąć do programu szczepień jak największą liczbę mieszkańców - komentuje agencja Bloomberg. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło dotąd tylko 4,2 mln z 26 mln Australijczyków.