Długo wyczekiwane wakacje nadchodzą, a nadal zastanawiamy się, jakie będą. Na tegorocznym letnim wypoczynku nie zaznamy tak wielu atrakcji jak w poprzednich latach, ponieważ pandemia na nie nam nie pozwala. Zapewne te wakacje okażą się również wyjątkowe (ponieważ jakie będą, zależy od nas). Możemy nawet być w domu, ale to my zadecydujemy, czy będziemy się dobrze bawić i odpoczywać. Po wielu miesiącach nauki zdalnej pragniemy zmienić otoczenie, na które codziennie spoglądamy oraz spotkać się z kolegami i koleżankami

Czas spędzony w odosobnieniu nie zniweczył naszych marzeń o cudownych wakacjach. Czasami nasze plany związane z wyjazdem nad morze mogą zostać pokrzyżowane, ale możemy sobie urządzić plażę na balkonie lub tarasie. Ważna jest nasza chęć do działania i kreatywność. Wyobrażenie o naszych wakacjach może ulec zmianie, na przykład gdy w ostatniej chwili biuro odwoła nam wyjazd. Jeśli nie uda nam się jak zawsze pojechać za granicę, to w tym czasie będzie można bardziej poznać swój ojczysty kraj. Wiadomo, że te wakacje mogą różnić się od poprzednich, ale to nie znaczy, że nie będą cudowne.