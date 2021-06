Adam Niedzielski chce powiązać dane dzieci z Internetowym Kontem Pacjenta rodziców, by ułatwić otrzymywanie dla nich certyfikatów covidowych.

Podstawą jest jednak sprawdzenie, jakie wymogi dotyczą dzieci w kraju, do którego opiekunowie planują wyjazd i w kraju, przez który zamierzają jechać tranzytem. Powód? Brakuje jednolitych unijnych zasad.

"Część krajów nie wymaga negatywnego wyniku testu od dzieci do 5. roku życia - inne kraje do 7., a jeszcze inne do 12. roku życia", wylicza rmf24.pl.

Test na koronawirusa

W praktyce konieczne może się okazać wykonanie testu na koronawirusa. Ten ważny jest jednak 48 h, co "oznacza, że procedurę przetestowania dziecka trzeba powtórzy przy powrocie do Polski, by uniknąć kwarantanny.

Taki test można zrobić w ciągu 48 godzin po przyjeździe. Jeśli dziecku takiego testu nie zrobimy, trafi ono na kwarantannę. Z kwarantanny są zwolnieni wtedy rodzice, którzy są zaszczepieni".