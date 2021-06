Telefoniczna aukcja trwała siedem minut, już w czwartej cena licytowanego biletu przekroczyła 20 mln dolarów.

Zaplanowany na 20 lipca pierwszy lot New Shepard będzie przełomowym momentem w rozwoju turystycznych lotów kosmicznych - pisze Reuters. W podróży weźmie udział założyciel Amazona Jeff Bezos oraz jego brat Mark. Maszyna przeszła już testy bez udziału ludzi.

Turystyka kosmiczna

Bezos, obecnie najbogatszy człowiek na świecie, ściga się z innymi miliarderami - Elonem Muskiem i Richardem Bransonem, którzy również rozwijają komercyjne loty kosmiczne. Już na początku lipca Branson może dołączyć do lotu testowego samolotu kosmicznego VSS Unity, rozwijanego przez jego firmę Virgin Galactic - pisze Reuters.

New Shepard wzniesie się ok. 100 km nad Ziemię, a uczestnicy lotu przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości.

Sobotnią licytację poprzedziła prowadzona przez miesiąc aukcja online, podczas której ustalono cenę wywoławczą. W akcji wzięło udział ponad 6 tys. osób ze 143 krajów świata, ostatecznie początkową cenę ustalono na 4,8 mln dolarów. Dochód z licytacji pierwszego biletu na podróż kosmiczną ma zostać przeznaczony na cele charytatywne.

W 2018 r. Reuters informował, że Blue Orgin planuje sprzedawać bilety na kosmiczną podróż za co najmniej 200 tys. dolarów. O podobnej cenie mówili przedstawiciele Virgin Atlantic. Według banku UBS, rynek komercyjnych podróży w kosmos osiągnie do 2030 r. wartość 3 mld dolarów rocznie. Blue Orgin, Virgin Atlantic oraz firma Muska SpaceX rozważają także używanie swoich pojazdów do szybkich podróży między odległymi miastami na Ziemi.