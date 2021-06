Na najwyższym szczycie w Polsce - Rysach doszło do śmiertelnego wypadku. Turysta w najprawdopodobniej pośliznął się na płacie śniegu i spadł ok. 400 metrów - poinformował dyżurny ratownik TOPR. Ciało zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w okolicy szczytu. Ciało zostało odnalezione w okolicach tzw. Buli pod Rysami. Reklama W wyższych partiach Tatr, szczególnie w miejscach zacienionych i żlebach zalega jeszcze sporo śniegu. Na wysokogórskie wyprawy nadal konieczny jest sprzęt do zimowej turystyki – informuje Tatrzańskie Park Narodowy, apelując o zabieranie ze sobą na takie wyprawy sprzętu do zimowej turystyki. Ludzkie szczątki odnalezione w Tatrach. Ruszyło śledztwo Zobacz również - Wygląda na to, że turysta, który zginął, nie miał ze sobą sprzętu zimowego - informuje ratownik. TPN przypomina: Potrzebny czekan, kask "Wybierając się w wyższe partie Tatr, np. na Rysy, należy być przygotowanym na warunki zimowe. Posiadanie sprzętu zimowego jak raki, czekan, kask może okazać się niezbędne. Warunki na niżej położonych szlakach są dobre, jedynie miejscami może występować błoto" - czytamy w komunikacie TPN.