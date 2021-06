Z danych, które na prośbę DGP przygotowało MSWiA, wynika, że w tym miesiącu paszporty odebrało prawie 150,5 tys. osób - to trzykrotnie wię- cej niż w czerwcu ub.r. i najwięcej od momentu, gdy zaczęła się epidemia w Polsce (czyli od marca 2020 r.). Z kolei do normalnego poziomu zain- teresowania paszportami wciąż trochę brakuje. W czerwcu 2019 r. wyda- no ich prawie 196 tys.,a w maju 2019 r. prawie 228 tys.

Ruch w urzędach woje- wódzkich jest tak duży, że resort spraw wewnętrznych nakazał wojewodom wydłużenie ich godzin pracy. Jak informuje MSWiA, wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty.

Rząd nie planuje zakazać lotów poza Schengen

Liczba wydawanych dokumentów może sugerować, że przynajmniej część wnioskujących planuje wakacje poza strefą Schengen. A to oznaczałoby, że niespecjalnie martwi ich wariant Delta koronawirusa, który zaczyna rozprzestrzeniać się po Europie i który może być głównym powodem IV fali zakażeń. Pocieszające jest to, że zapewne większość wyjeżdżających poza nasz kraj jest zaszczepiona. Dlatego polskie władze zamierzają trzymać się dotychczasowej strategii. Uważamy, że osoby zaszczepione są bez- pieczne, dlatego nie zakazujemy lotów. Nie możemy zachęcać ludzi do przyjmo- wania preparatu, a potem obejmować ich restrykcjami - mówi osoba z rządu.

Wariant Delta atakuje świat

Wariant Delta wykryto już w 85 krajach. Zdaniem ekspertów wczesną jesienią może stać się on dominującym wariantem koronawirusa na Starym Kontynencie. Anthony Fauci, doradca prezydenta Joego Bidena, nazwał go „największym obecnie zagrożeniem dla walki z pandemią”. Na wła- snej skórze przekonują się o tym Brytyjczycy, którzy przyspieszyli swój program szczepień, aby ubiec rozprzestrzeniającego się wirusa. Jeśli doprowadzi on do kolejnej fali, to z pewnością najbardziej uderzy w kraje, gdzie akcja szczepień do- piero się zaczęła – jak np. w Indonezji, gdzie preparat otrzymało na razie niecałe 5 proc. ludności.

