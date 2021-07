Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca w Zatoce Akaba, a wideo z tego zdarzenia można oglądać w sieci.

Rekin zaatakował 37-letka, który uprawiał parasailing. Mężczyzna został natychmiast zabrany do Szpitala Wojskowego im. Księcia Haszema w Jordanii. Jego stan jest stabilny.

Ataki rekinów

Mohammed Khalil Al Zabada ze Szkoły Wyższej Nauk Morskich informuje, że do ataków rekinów w Zatoce Akaba dochodzi bardzo rzadko, szczególnie na płytkich wodach przy jordańskim brzegu. Potwierdza to też Mohammad Qatawneh z Międzynarodowego Centrum Nurkowego w Akabie. To coś, co może mieć miejsce wszędzie – tłumaczył. Na przykład w Al-Karaku można spotkać węże i skorpiony, ale nie są na tyle niebezpieczne, aby odstraszyć ludzi. Nurkuję od 20 lat i pierwszy raz słyszę o ataku rekina – dodał.