Karta lokalizacji podróżnego

Chodzi o opublikowaną w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jedna ze zmian dotyczy osób podróżujących do Polski samolotem - przed odprawą powinny one wypełnić kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej. Jednak, gdy nie ma takiej możliwości, personel pokładowy przekaże kartę podróżnemu do uzupełnienia w formie papierowej.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje poszerzenie grona osób uprawnionych do zwolnienia z kwarantanny granicznej, m.in. o dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej, osoby przekraczające granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Co jeszcze jest w rozporządzeniu?

Ponadto w nowelizacji zmodyfikowano przepis dotyczący "katalogu państw, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia, lub na terenie lotniska, przed odprawą graniczną".

Przepisy rozporządzenia, z pewnymi wyjątkami obowiązują od soboty, 10 lipca.