Kilkadziesiąt biur podróży pozywa do sądu MSZ Holandii. Ich zdaniem resort dyplomacji cały czas zniechęca do podróży zagranicznych ze względu na pandemię Covid-19, co powoduje straty w sektorze turystycznym.

Domagamy się rzetelnych porad dla podróżujących – napisali w oświadczeniu przedstawiciele biur. Ich zdaniem odradzanie podróży poza granice Unii Europejskiej nie jest już uzasadnione. Reklama Aktualne porady dotyczące podróży nie uwzględniają ochronnego działania szczepień – argumentują przedstawiciele branży turystycznej i domagają się, aby MSZ w swoich poradach dokonał podziału na rekomendacje dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi i tych, którzy preparatu nie przyjęli. Firmy turystyczne twierdzą, że ryzyko dla osób zaszczepionych jest minimalne i dlatego powinny one mieć możliwość bezpiecznego podróżowania poza UE. Porady wydane przez MSZ Holandii nie są wiążące, ale mogą zniechęcić podróżnych. Pracujemy nad nowymi wytycznymi – poinformowano PAP w biurze prasowym resortu spraw zagranicznych. Urzędnicy w MSZ nie otrzymali jeszcze informacji o pozwie z roszczeniami branży turystycznej. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję