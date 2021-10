Rosną ceny wycieczek zagranicznych z wylotami w okresie ferii zimowych woj. mazowieckiego, czyli od ostatniego dnia stycznia do 6 lutego 2022 r.; w porównaniu do zeszłego roku zapłacimy za nie więcej średnio o 359 zł - podał we wtorek Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData.

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData porównał ceny wylotów w sezonie zimowym 2021/22, definiowanym jako pierwszy tydzień lutego 2022 roku (31.01-06.02.2022), czyli w pierwszym tygodniu ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego. Reklama Jak podaje Instytut, w minionym tygodniu średnie ceny wycieczek w tym terminie wzrosły wobec poprzedniego tygodnia o 100 złotych. Największe zwyżki cen wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich zwłaszcza na Lanzarote – o średnio 272 złotych, a nieco mniejsze na Fuerteventurze i Teneryfie – o 191 i 176 złotych. Tygodniowych spadków cen w minionym tygodniu nie odnotowano. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek również rosły o odpowiednio 44 i 121 złotych - czytamy w raporcie. Awaria strony internetowej Singapore Airlines przez... masowe rezerwacje Zobacz również Cypr ostro w górę Zdaniem ekspertów Instytutu, badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2021 (okres 18-24 stycznia) i 2022 (okres 31 stycznia – 6 lutego) pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 359 złotych. Najbardziej w skali rocznej podniosły się ceny wyjazdów wycieczek na Cypr – o średnio aż 782 złote, a bardzo znacznie zdrożały również wyjazdy na Teneryfę i do Marsa Alam – o średnio 624 i 451 złotych. W tym samym okresie przed rokiem notowano niższe ceny w ujęciu rocznym o 326 złotych, a zatem w podobnej skali do ich rocznych wzrostów w tygodniu obecnym - piszą eksperci TravelData. Jak podaje Instytut, w porównaniu do poprzedniego sezonu, obserwowany obecny wzrost cen wycieczek zagranicznych jest związany przede wszystkim ze wzrostem ceny paliwa lotniczego oraz wzrostów kursów głównych walut. Reklama Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,99 zł/litr wobec 1,70 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny wzrost o 75,9 procent, zaś przed tygodniem cena była wyższa o 65,6 procent, a przed dwoma o 66,5 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta kolejny raz była istotnie słabsza niż przed rokiem. Dla uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło prawie 2,8 procent, podczas gdy przed tygodniem była słabsza o około 2,9 procent, a przed dwoma tygodniami o 2,1 procent - czytamy w raporcie. Jak oceniono w analizie, spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych znaczniejsza zwyżka cen rok do roku miała miejsce w Egipcie, gdzie ceny wzrosły wobec cen z okresu ferii zimowych 2021 o średnio 372 złote, podczas gdy w poprzednim sezonie ceny spadły o 193 złote. Najwyraźniej w skali roku podniosły się ceny pobytu w Marsa Alam i na Synaju – o średnio 451 i 422 złotych, a wyraźnie mniejszą przecenę odnotowano w Hurghadzie – o średnio 242 złote. Na Wyspach Kanaryjskich wzrost średnich cen rok do roku był mniejszy i wyniósł średnio 304 złote, podczas gdy w sezonie poprzednim w skali rocznej ceny spadły o 478 złotych - dodał Instytut Badań Rynku Turystycznego. Z raportu TravelData wynika, że na mniej masowych kierunkach największe roczne wzrosty cen wycieczek odnotowano na Cyprze i w Portugalii – o średnio 782 i 336 złotych, mniejsze na Tureckiej Riwierze – o 152 złote, jeszcze mniejsze w Maroku – o 8 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny pobytu wobec poprzedniego sezonu spadły jest Malta – ceny wycieczek na tę wyspę spadły średnio 16 złotych. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję