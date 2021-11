Opisujące w czwartek niecodzienne zdarzenie, media zauważają, że sprawa była “skomplikowana” także dla przełożonych funkcjonariuszki, którzy czekali prawie 14 miesięcy z wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie interwencji na jednej z ulic, przylegających do lizbońskiej starówki.

Reklama

Jaka kara dla policjantki?

Dziennik “Correio da Manha” wskazuje, że 60-dniowa kara zawieszenia dla policjantki, orzeczona przez komendanta głównego PSP, jest i tak łagodniejsza, niż proponowane wcześniej przez bezpośredniego przełożonego funkcjonariuszki wyrzucenie jej z policyjnych szeregów.

Do interwencji doszło we wrześniu 2020 r. na ruchliwej, pełnej turystów ulicy Bacalhoeiros. Kiedy kierowane przez policjantkę prośby do pary uprawiającej seks w miejscu publicznym nie przyniosły rezultatu, kobieta użyła gazu pieprzowego.

Nieobyczajność i złamanie przepisów covidowych

Para, która podczas zdarzenia dopuściła się nieobyczajnego wybryku, a także zlekceważyła obowiązujące wówczas przepisy przeciwepidemiczne, poskarżyła się na interwencję funkcjonariuszki na jednym ze stołecznych komisariatów.

Wysokości kary wymierzonej skarżącemu się mężczyźnie i kobiecie nie podano.