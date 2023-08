Reklama

Kto raz spróbował podróży kamperem ten albo to pokochał albo już więcej nikt go na taki wyjazd nie namówi. Zwolennicy kamperów nie wyobrażają sobie innej formy wypoczynku. Popularny caravaning ma jednak swoje minusy. Jednym z nich jest cena.

Podróż kamperem - czy to się opłaca?

Reklama

Za wynajem kampera na dobę trzeba zapłacić od 400 do nawet ponad 1000 zł, w zależności od wielkości auta, sezonu, długości wynajmu oraz od tego, jakiego komfortu podróży oczekujemy.

Na wynajem decyduje się większość rozpoczynających przygodę z caravaningiem. Pasjonaci, którzy chcieliby kupić nowego kampera muszą wydać minimum 200 tys. zł.

Zwykle wypożyczający kampery klienci decydują się na tygodniowy wyjazd. To oznacza wydatek od 3 do ponad 7 tys. zł. To koszt samego auta.

Dodatkowe opłaty przy wyjeździe kamperem

Często do tej ceny trzeba doliczyć również opłatę serwisową pobieraną przez wypożyczalnie – zwykle ok. 300 zł, a także kaucję zwrotną, która może wynieść od 2 do 6 tys. zł. Do tego dochodzą wydatki na paliwo, a trzeba pamiętać, że zatankowanie kampera to większy wydatek niż w przypadku osobówki. Średnie spalanie wynosi od 8 do nawet 20 l na 100 km. Wybierając się za granicę musimy dodać również opłaty drogowe.

Reklama

Jeśli u celu podróży chcemy zaparkować auto na kempingu trzeba doliczyć koszt postoju. W Polsce to wydatek od 30 do 100 zł za noc. W Europie, w zależności od kraju to od 10 do nawet 50 euro. Do tego opłaty jak za uzupełnienie wody, opróżnienie toalety czy napełnienie butli gazowej.

Plusy caravaningu

Do prowadzenia kampera wystarczy prawo jazdy kategorii B. Na wyposażeniu auta mamy wszystko, czego potrzeba, by ugotować posiłek, umyć się i skorzystać z toalety.

W standardowym domu na kółkach mieści się 5-osobowa rodzina lub grupa znajomych. Dzieląc koszty wynajmu na taką liczbę osób, wydatek wydaje się opłacalny, w porównaniu z ceną, jaką trzeba byłoby zapłacić w hotelu. Jeśli jednak podróżujemy tylko we dwójkę koszty z pewnością nie będą mniejsze niż zagraniczne wakacje samolotem w dobrym hotelu z wyżywieniem.