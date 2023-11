Czy warto odwiedzić Maltę jesienią?

Listopad nie rozpieszcza. Wiele dni jest deszczowych i szarych. Większość z nas wychodzi do pracy i wraca z niej w kompletnym mroku. Trudno więc wykorzystać ten czas w pełni. Dlatego ucieczka w jakieś ciepłe, słoneczne miejsce jest bardzo atrakcyjną opcją. Czy jednak Malta to dobry kierunek?

Po pierwsze Malta leży stosunkowo niedaleko Polski - przykładowo bezpośredni lot z Wrocławia trwa 2 godziny 45 minut. Co więcej, często można "upolować" bilety za naprawdę okazyjną cenę. To oznacza, że archipelag świetnie sprawdzi się nie tylko na urlop, lecz także krótki city break. Poza sezonem letnim dużo tańsze są też noclegi. Można więc liczyć na naprawdę budżetowy wyjazd, który nie będzie wymagał większych nakładów finansowych.

Przyjazd jesienią na Maltę to też mniejsze tłumy – choć niskie ceny lotów czy noclegów sprawiają, że wyspa jest odwiedzana przez cały rok, to jednak poza sezonem letnim duża liczba turystów nie jest tak odczuwalna.

Poza sezonem zamykają się też niektóre atrakcje, restauracje czy miejsca noclegowe, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że Malta nie ma w tym czasie nic do zaoferowania – wręcz przeciwnie.

Pogoda na Malcie w listopadzie

Klimat śródziemnomorski sprawia, że sezon wakacyjny jest na Malcie gorący, a zima – naprawdę łagodna. Na jaką pogodę możemy liczyć na Malcie w listopadzie? Choć pogoda w listopadzie może być zmienna, to wciąż jest ciepło, przyjemnie i jeśli pada, są to zazwyczaj zrywy, a później znowu wychodzi słońce.

Średnia temperatura powietrza w tym miesiącu jesieni wynosi aż 23 stopnie, wody – 21 stopni. Ponadto jest naprawdę słonecznie: słonce świeci przez 8 godzin dziennie. Z kolei średnia liczba dni deszczowych to 8. W takich okolicznościach zwiedzanie będzie z pewnością przyjemne, a znajdą się też odpowiednie warunki na to, żeby skorzystać z plaży.

Co zwiedzić jesienią na Malcie?

Latem przy upalnych temperaturach zwiedzanie może być trudne. Jednak listopad na Malcie oferuje ku temu doskonałe warunki. Co warto zobaczyć?

Mdina – Miasto Ciszy

Dla wszystkich pragnących spokoju, atrakcyjnym miejscem do zwiedzania będzie miasto Mdina. Jest tam zabroniony ruch kołowy, w związku z czym panuje specyficzna cisza. Na co dzień można nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do dźwięku aut, dopóki nie odwiedzi się takiego miejsca, jak to.

Wąskie uliczki, piękna architektura, lokalne jedzenie – to wszystko sprawia, że warto odwiedzić Miasto Ciszy jesienią.

Valetta – wycieczka po stolicy

Oczywiście, będąc na Malcie, zdecydowanie warto zwiedzić jej stolicę – Valettę. Miasto to znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na niewielkiej jak na stolicę powierzchni – 80 hektarów – znajduje się kilkaset zabytków. Nie jest to nowoczesne miasto z drapaczami chmur, ale bardzo klimatyczne, historycznie ciekawe miejsce. Można tutaj spacerować pięknymi ulicami, odwiedzać muzea, teatry i podziwiać architekturę bez końca.

Esplora w Kalkarze – idealne na wycieczkę z dziećmi

Jeśli wybierasz się na Maltę z dziećmi, warto wpisać na listę centrum nauki Esplora. W tym miejscu można znaleźć niemal 200 stanowisk, na których można przeprowadzać doświadczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne. W miejscu tym znajduje się także planetarium. To niesamowicie wciągająca rozrywka – zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.