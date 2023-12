Zima w ciepłych krajach? Dlaczego nie

Późna jesień i zima to pory roku, które nie każdemu przypadają do gustu. Niskie temperatury i mała ilość słońca mogą wprowadzać nas w nieco gorszy nastrój. Tym bardziej, że od kilku lat polskie zimy bardziej przypominają deszczową i pochmurną jesień. Coraz częściej Polacy decydują się na wyjazdy zagraniczne zimą do ciepłych i słonecznych miejsc. Jednym z nich jest malownicza wyspa z archipelagu Wysp Kanaryjskich - Lanzarote.

Lanzarote w zimie? Słońce i 24 stopnie

Lanzarote to malownicza wyspa pochodzenia wulkanicznego na Oceanie Atlantyckim. Wchodzi w skład archipelagu WyspKanaryjskich należącego do Hiszpanii.

Na Lanzarote panuje klimat subtropikalny. Miejsce to słynie z bardzo dużej liczby dni słonecznych.Właściwie przez cały rok jest tam ciepło i słonecznie. Najcieplejsze miesiące na Lanzarote to lipiec i sierpień. Wówczas termometry wskazują tam średnio 28-29 stopni Celsjusza w dzień oraz około 22 stopnie w nocy. Niemniej jednak zimą spadek temperatur jest bardzo niewielki. Średnie temperatury w grudniu wynoszą 24 stopnie w dzień oraz 15 stopni w nocy. Temperatura wody zimą wynosi około 19 stopni. Dla porównania latem jej temperatura to zaledwie kilka stopni więcej – średnio 22-23 stopnie.

Lanzarote. Co trzeba zobaczyć?

Park Timanfaya (Montañas del Fuego) - to park powstały na terenie wulkanicznym. Można w nim podziwiać krajobrazy rodem z innej planety. A wszystko za sprawą pozostałości po erupcjach wulkanów, które miały miejsce prawie 300 lat temu. Park możemy zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem.

Zielone Jezioro (Laguna Verde) - to jezioro o zielonej barwie utworzone przez krater wulkaniczny. Położone jest po środku plaży pokrytej czarnym piaskiem, tuż obok małego rybackiego miasteczka El Golfo. Zielony kolor jeziora pochodzi z nagromadzenia siarki oraz alg ”ruppia marítima”, które produkują chlorofil i nadają różne odcienie zieleni w zależności od pory roku.

Ogród Kaktusów (Jardin de Cactus) - to piękny ogród botaniczny. Na jego terenie znajduje się około 4,5 tysiąca różnych okazów kaktusów z 450 gatunków. Okazy te pochodzą z pięciu różnych kontynentów. Całość robi niezwykłe wrażenie.