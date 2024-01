Ferie zimowe 2024 w górach

Feriezimowe to czas wyczekiwany przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W Polsce trwają dwa tygodnie. Rozplanowane są na 4 różne terminy, które co roku wyznaczane są dla poszczególnych województw. Dwutygodniowy wypoczynek w tym roku rozpoczął się już 15 stycznia dla uczniów wybranych województw, zaś sezon ferii w Polsce zakończy się 25 lutego 2024.

Choć ferie zimowe trwają znacznie krócej niż wakacje, bo tylko 2 tygodnie, to jednak wiele osób planuje w tym czasie wyjazd. Często jest to wypad w góry. To świetne rozwiązanie dla osób chcących zmienić otoczenie i lubiących aktywny wypoczynek. Wolny czas możemy spędzić na stokach lub pieszych wędrówkach po górach. Możemy również nauczyć się od podstaw uprawiania jakiegoś sportu zimowego czy wybrać łatwiejsze górskie szlaki dla początkujących.

Reklama

Jednak najbardziej znane górskie kurorty takie jak Zakopane,BiałkaTatrzańska czy Karpacz są w tym czasie oblegane, zaś ceny dość wysokie. W kraju mamy jednak wiele innych pięknych miejsc na zimowy wypad za miasto, w tym górskie miejscowości, które mogą być ciekawą alternatywą. Jedną z nich jest Bukowina Tatrzańska.

Reklama

Bukowina Tatrzańska. Idealna alternatywa dla Zakopanego

Zakopane to kultowy ośrodek sportów zimowych, znany nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Jednak tak duży prestiż wiąże się z adekwatnymi cenami. Wiele osób poszukuje zatem tańszej alternatywy, aby móc spędzić ferie zimowe w górach, a jednocześnie nie nadwyrężyć aż tak bardzo swojego budżetu. Dla tych turystów atrakcyjnym kierunkiem może być m.in. Bukowina Tatrzańska.

Bukowina Tatrzańska to wieś na Podhalu położona w województwie małopolskim. To doskonałe miejsce na ferie zimowe. Bukowina oferuje bowiem wiele atrakcji dla turystów - zarówno fanów sportów zimowych jak również tych, którzy wolą piesze wędrówki czy zwiedzanie.

W Bukowinie Tatrzańskiej znajdują się wyciągi narciarskie, które pozwalają na korzystanie z uroków narciarstwa w górach. W okolicy są ośrodki narciarskie, które oferują trasy zarówno dla początkujących turystów, jak i zaawansowanych narciarzy. Zadowoleni będą również fani narciarstwa biegowego oraz snowboardu. Ponadto w Bukowinie znajdują się również termy oraz SPA.

Miłośnicy pieszych wędrówek natomiast mają do wyboru m.in. szlaki do Morskiego Oka czy na Orlą Perć. Ponadto w okolicy możemy zwiedzać różne zabytki takie jak Dom Ludowy, drewniany kościół św. Elżbiety w Trybszu, Kaplica Św. Bartłomieja, Zamek w Niedzicy, Zamek Czorsztyn czy Chałupa Sabały. Atrakcją są również góralskie kuligi z pieczeniem kiełbasek oraz możliwość jazdy konnej o każdej porze roku.

To warto wiedzieć przed wyjazdem w góry

Tatry oferują nam różne opcje spędzania wolnego czasu. Każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno miłośnicy gór, doskonale znający się na sportach zimowych i rozeznani w tutejszych szlakach, jak również początkujący, którzy w góry wyjeżdżają okazjonalnie. Góry są piękne, potrafią być jednak niebezpieczne. Dlatego też warto się do całego wyjazdu oraz codziennych wyjść w góry odpowiednio przygotować.

Każdorazowo przed wyjściem w góry polecamy sprawdzić:

komunikat turystyczny Tatrzańskiego Parku Narodowego dostępny pod adresem: https://tpn.pl/zwiedzaj oraz

komunikat lawinowy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego publikowany na stronie https://lawiny.topr.pl/.

Pogoda w górach bardzo szybko się zmienia. Dlatego jeżeli sami organizujemy swój czas wolny i mamy w planach wyruszyć na szlak to powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Wybierzmy ubrania dostosowane do górskich warunków, które są wykonane z odpowiednich materiałów. Dzięki temu będą lekkie, ciepłe i oddychające. Jeśli w danym momencie pogoda jest ciepła i słoneczna, nie dajmy się zmylić. Zawsze ubierajmy się ”na cebulkę”. Mogą przydać się także stuptuty czy mata trekkingowa.

Pamiętajmy zabrać ze odpowiednią ilość jedzenia i co najmniej 1-1,5 litra wody, jak również ciepły napój w termosie. Niezbędne jest także zabranie gotówki, dokumentów, powerbanku i kabla do telefonu, oddzielnej latarki (nie tylko tej w smartfonie) i małej apteczki. Koniecznie zapiszmy sobie w telefonie numery alarmowe do GOPR i TOPR. Zalecane jest zainstalowanie także aplikacji ”Ratunek” – dzięki niej służby ratunkowe łatwiej i szybciej nas namierzą. Wędrówkę ułatwią nam również aplikacje jak mapy.cz i mapa-turystyczna.pl (pozwalające nam na bieżąco zlokalizować swoją pozycję). Jednak pamiętajmy także, by zabrać ze sobą mapę papierową.